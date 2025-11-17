ボクシングＷＢＯ世界フライ級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝が、１２月１７日の世界戦興行（両国国技館）でＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国＝に挑戦することが１７日、主催者から発表された。昨年５月にＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（２９）＝倉敷守安＝に挑戦して敗れて以来、２度目の世界挑戦となる桑原は横浜市の所属ジムで会見を行い、「こんなに早く２回目の挑戦が決まり感謝。１回目のふがいない試合をした経験を生かして、強いチャンピオンに必ず勝つ」と決意を込めた。

異例づくしでビッグチャンスが巡ってきた。当初は１２月１８日の後楽園ホールで８回戦を行う予定だったが、１７日の世界戦興行でオラスクアガに挑戦予定だった同級１３位の飯村樹輝弥（２７）＝帝拳＝が負傷により辞退。桑原は今月６日の朝にロードワークを行っていたところ、大橋秀行会長（６０）から突然着信があり、代役のオファーを知らされ、「やります！」と即答した。以前からオラスクアガに挑戦したいという意向を大橋会長に伝えていたと明かし「言霊ですかね」と実感を込めた。

５月にはアキレス腱断裂の大ケガも負った。ただ、部分断裂だったため１カ月半後に練習を再開し、「不安は全くない。ケガする前よりも脚の状態がいい」と順調な回復ぶりを強調。アキレス腱断裂からの復帰戦がいきなり世界戦という異例の挑戦となるが、元々決まっていた１２月の試合に向けて六島ジムや石田ジム、角海老宝石ジム、ＤＡＮＧＡＮジムに単身での出稽古に赴き、同学年のＷＢＡ世界バンタム級王者・堤聖也（２９）＝角海老宝石＝ともスパーリングを行い「今までで一番スパーリングもラウンド数をこなしている」と手応えを示した。

同興行では、ＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、ＷＢＡ世界同級暫定王者で元５階級制覇王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝と団体内統一戦を行うほか、ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝が初防衛戦でＷＢＯ世界同級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝との統一戦に臨む。

トリプル世界戦となることが決まったが、桑原は「下馬評では不利だが、そういう（強い）相手に勝ってこそ（価値のある）チャンピオンだと思う。下克上で、前評判をひっくり返すような気持ちでやっていきたい」と闘志。大橋会長は「桑原に（代役で）チャンスが来て、本人がやりたいと。オラスクアガ選手は強いが、こうした流れでチャンスが巡ってくるのは勝つ流れ。桑原に期待したい」と勝負師の勘をのぞかせた。