ものまねタレントの神奈月（６０）が１７日、大阪市内で行われた「生誕６０周年記念ソロライブツアー〜神奈月ものまねＬＯＶＥ２０２５」（２２日＝大阪・松下ＩＭＰホール）の取材会に出席した。

本公演は、神奈月の６０歳の誕生日である今月３日から全国４都市を巡っているライブツアーだ。神奈月の十八番で「欠かせないパーツ」であるプロレスネタから、世間をにぎわせた著名人に扮する時事ネタコーナーまで盛りだくさん。５０種類以上のものまねでファンに笑いと感謝を届ける。

３日には故郷の岐阜・土岐市文化プラザで凱旋ライブを行ったばかり。神奈月は「シークレットでバースデーケーキが出てきた。中学校、高校の同級生から花束やメッセージをいっぱいもらいました。日を改めてお礼をしようかなと思ってます」と感謝する。

続けて「あの後、久しぶりに同級生（同士）で会って、ごはん食いに行ってると思うんですよ。逆にお礼言われました。『こんな機会がないと、みんな集まることがないから』と。すごく感謝されました」とほほえんだ。

大阪公演が行われる２２日は、くしくも「阪神タイガース優勝記念パレード」が開催予定。「今回、大阪・関西万博もありましたんで、ミャクミャクのものまねとか『無茶ぶりコーナー』で阪神タイガース系の細かいネタをやりたいなと思ってます」と予告する。

そして「阪神のパレードが終わっても、十分来ることができる時間。パレードで盛り上がったテンションのまま、僕のライブに来ていただければ、さらに楽しめるんじゃないか。本物の森下（翔太）を見たあと、ニセモノの森下（を見に来て）。ぜひ還暦（６０歳）のおじさんの戦ってる姿を見に来てください」とアピールした。

２年後には芸能生活４０周年を迎える。「武藤（敬司）さんは山梨県出身だから、武藤さんの地元で…とか。（ものまね）やる対象の人の地元で（開催）する方が縁がありそう。武藤さんが３９年目で引退されてるんで、僕が４０周年迎えれば、武藤さんより長くやってるということで、ひとつそこを目標にしたい」と力を込めた。