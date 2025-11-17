【THE BOYZ・JUYEON】今の性格は“トトロ”？3年半で変わったこと＆変わらない魅力をCHECK♡
2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、クールなビジュアルと天然な魅力でTHE Bを魅了するTHE BOYZのメインダンサー・JUYEONが登場。“最新のJUYEON”をアップデートしてお届けします。
クールなビジュアルと天然の二面性が沼・JUYEON
Check! JUYEON（ジュヨン）
血液型：AB型
ポジション：メインダンサー、サブボーカル
THE BOYZのメインダンサーとしてステージを牽引するJUYEONは、洗練されたスタイルと長い腕を活かしたダイナミックなパフォーマンスが魅力。切れ長の目が印象的なクールなビジュアルに加え、英語や日本語も堪能で知的な一面も持ちあわせています。
真面目で努力家な性格ながら、天然でおっちょこちょいなギャップがTHE Bの心をつかむ理由のひとつ。完璧なフィジカルとピュアな魅力の二面性に、沼落ちするTHE Bが続出中！
3年半でどう変化した？JUYEONの“今”に迫る8つのQ＆A
Question〈最新版〉今の性格をひと言で表すと？
「トトロです」
変化はありましたか？
「同じような感じだと思います」
Question〈最新版〉日本語で好きな言葉は？
「“No.1 ガード”、“あたまポンポン”です」
Question〈最新版〉言われて1番うれしい言葉は？
「“大好きジュヨン”です。今は“ありがとう”、“愛してる”、“かっこいい”、こういう言葉がいいです」
Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わることができるとしたら、誰になってなにをしたい？
「KEVINになってカナダ旅行をしたいです」
Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？
「宿舎に招待して部屋を見せてあげて、料理を作ってあげたいです」
3年前の回答：「まずは漢江に行くと思います。ソウルといえば1番初めに思い浮かぶのが漢江と南山タワーなので、その2ヵ所に連れていきたいです。
>>漢江でなにをしますか？
漢江に行ったらチキンを食べないと！漢江でチキンを食べたら南山タワーに行って散歩する！」
Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？
「沖縄で釣りがしたいです」
3年前の回答「なにも考えないで街を歩きたいです。買い物もして。僕がグループ内で日本語担当なんですけど、韓国で勉強した日本語が日本で通じるのが面白いんです。
意思疎通できるのが不思議で、現地の人と会話もたくさんしてみたいです」
街を歩いたり、現地の人との会話は実現できましたか？
「はい、たくさん実現できて、やりがいも感じています」
Question 最近、日本で覚えた日本語があれば教えてください！
「最近新しく覚えた日本語は、“すすめ”です！」
Question日本のTHE Bにひと言お願いします！
「いつも応援してくださって、愛をくださって本当にありがとうございます。これからももっといい姿をたくさんお見せして、成長する姿をお見せします」
THE BOYZ
ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。
グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。
公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。
Ray WEB編集部 大竹萌寧
カメラマン・撮影 結城拓人