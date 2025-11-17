【THE BOYZ・JUYEON】今の性格は“トトロ”？3年半で変わったこと＆変わらない魅力をCHECK♡

2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、クールなビジュアルと天然な魅力でTHE Bを魅了するTHE BOYZのメインダンサー・JUYEONが登場。“最新のJUYEON”をアップデートしてお届けします。

クールなビジュアルと天然の二面性が沼・JUYEON

Check! JUYEON（ジュヨン） 生年月日：1998年1月15日

血液型：AB型

ポジション：メインダンサー、サブボーカル THE BOYZのメインダンサーとしてステージを牽引するJUYEONは、洗練されたスタイルと長い腕を活かしたダイナミックなパフォーマンスが魅力。切れ長の目が印象的なクールなビジュアルに加え、英語や日本語も堪能で知的な一面も持ちあわせています。 真面目で努力家な性格ながら、天然でおっちょこちょいなギャップがTHE Bの心をつかむ理由のひとつ。完璧なフィジカルとピュアな魅力の二面性に、沼落ちするTHE Bが続出中！

3年半でどう変化した？JUYEONの“今”に迫る8つのQ＆A

Question〈最新版〉今の性格をひと言で表すと？ 「トトロです」 3年半前の回答：「真面目で静かなほうかな？」 変化はありましたか？ 「同じような感じだと思います」 Question〈最新版〉日本語で好きな言葉は？ 「“No.1 ガード”、“あたまポンポン”です」 3年半前の回答：「宇宙一」 Question〈最新版〉言われて1番うれしい言葉は？ 「“大好きジュヨン”です。今は“ありがとう”、“愛してる”、“かっこいい”、こういう言葉がいいです」 3年前の回答：「休みだよ〜」 Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わることができるとしたら、誰になってなにをしたい？ 「KEVINになってカナダ旅行をしたいです」 3年前の回答：「SUNWOOになってサッカーがしたい」 Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？ 「宿舎に招待して部屋を見せてあげて、料理を作ってあげたいです」 3年前の回答：「まずは漢江に行くと思います。ソウルといえば1番初めに思い浮かぶのが漢江と南山タワーなので、その2ヵ所に連れていきたいです。 >>漢江でなにをしますか？ 漢江に行ったらチキンを食べないと！漢江でチキンを食べたら南山タワーに行って散歩する！」 Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？ 「沖縄で釣りがしたいです」 3年前の回答「なにも考えないで街を歩きたいです。買い物もして。僕がグループ内で日本語担当なんですけど、韓国で勉強した日本語が日本で通じるのが面白いんです。 意思疎通できるのが不思議で、現地の人と会話もたくさんしてみたいです」 街を歩いたり、現地の人との会話は実現できましたか？ 「はい、たくさん実現できて、やりがいも感じています」 Question 最近、日本で覚えた日本語があれば教えてください！ 「最近新しく覚えた日本語は、“すすめ”です！」 Question日本のTHE Bにひと言お願いします！ 「いつも応援してくださって、愛をくださって本当にありがとうございます。これからももっといい姿をたくさんお見せして、成長する姿をお見せします」

※プレゼントは日本国内の発送のみとなります。 PROFILE THE BOYZ ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。 グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。 公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。 THE BOYZ 公式Instagram THE BOYZ 公式X

Ray WEB編集部 大竹萌寧

カメラマン・撮影 結城拓人