実母のLINEに疲弊... 夫婦の平和を守る！ 角を立てずに「夫への連絡はNG」と伝えるには？【ママリ】

頻ぱんにLINEを送ってくる実母に悩んでいるという、投稿者さん。投稿者さんだけでなく、夫にもLINEが来るそうで、夫はそれをプレッシャーに感じてしまうそう。実母の「心配だ」という気持ちは理解できるものの、「夫への連絡は控えてほしい」というのが本音で、実母を怒らせることなく、伝えるにはどうしたらいいか悩んでいるそうです。

実母のLINEを夫が負担に感じている

私の母から毎日LINEがきます。

結構くだらない内容とかでもきます😅

「〇〇食べたよ」とか

「やっほー」ってきたから

何かあるのかと思って、どうした？と返信すると

「いや、特に」 とか返ってきたり…

私個人としては、適度な頻度で連絡を取りたい派なので

今みたいに毎日のようにくだらない内容のLINEがくると

ちょっと……と思ってしまう派で🥲

正直子育てしていて、そこまでの内容に

返信する暇もないというか💦

返信しないともうポンポンくるんですよね💦



時々 旦那にもLINEがいってるようで

旦那からしたらちょっとストレス…というか

例えば「〇〇(私)と〇〇(子ども)をよろしくね」とか

「今日家に行ったよ」とか

「何かあったらいつでも言ってね」とか

色々くるみたいで

正直ちょっとプレッシャー？

みたいに感じてしまっているみたいで…



母に、旦那にはちょっと連絡は控えるようにと

やんわり断りたいのですが

なんと言ったら怒らず聞いてくれると思いますか😂？



(母の心配する気持ちは十分わかります！)

実母であればまだしも、義母から頻ぱんにLINEが来るとなると、ストレスに感じてしまう気持ちは理解できますよね。



悪気がないことはわかっているからこそ、ハッキリ伝えることができないのでしょう。また、伝え方というのは悩ましいですよね。



投稿者さん自身はまだガマンできているようですが、夫への連絡に関してはどうにかしたいと思っているよう。「夫はしばらく忙しくなるから、LINEの返信が難しい」と伝え、何かあれば「夫ではなく自分に連絡してほしい」と言ってみるのはどうでしょうか。



無理に実母に合わせず、自分たちのペースを守ることが大切なのかなと感じました。

実母との関わり方にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

私の親もそうですが寂しいのかなと思い、

グループライン作って適当に写真送ってます😂

そういうの、うしなってから大切さに気づきます🥲



うちの祖父母が、LINEや電話を毎日してきたり、私から掛けないと寂しがったりしましたが、毎日はできなかったりして、ちょうど寝かしつけのタイミングで掛けてきて起きちゃって、もーーー‼️て思ったりして😅

２年前に2人とも亡くなりましたが、

あー、どんなに忙しくても、もっとLINEや電話の相手をしてあげたり、

もっと電話かけたりしたらよかったなぁと後悔していますよ😅

うちの祖父は特にちょい特殊で、電話したらネガティブな発言だったり、ちょっと気に触ることを言ってしまったら機嫌を損ねたりで難しい人だったので、特に電話を掛ける気がしない日が多くなっちゃって😇

それでも今思えばもっと電話すればよかったなぁ。と😅

うしなってからじゃ遅かったです。

なので、お母様も寂しいだけなのかなーと思うので、LINEくらいなら、写真付きで返信したりしてもいいんじゃないかなー？と思います。





ただ、旦那様からしたら義母様なので、ちょっと距離感大事かなと思いました🤣💦

「寂しいのでは」という意見には、ハッとさせられますよね。



自分たちにも生活があり、忙しいのに…とつい思ってしまうのですが、そんな風に思えるうちは幸せなのかもしれませんね。



寂しさを紛らわす方法として、グループLINEを作るというのはいい方法だなと思いました。1対1だとしんどいと感じることも、グループになると受け取り方も少し変わってきそうですよね。



何よりも夫の感じている負担も少しだけ軽くなるのではないでしょうか。ムリに付き合う必要はないものの、適度な距離感でいい関係を続けられるといいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）