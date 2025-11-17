渡邊渚が今年やり残したこととは？「今は規則正しい生活をやれてます」
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、現在の生活について語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃42が11月17日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
今年は年頭から多様な仕事に挑戦し駆け抜けてきたこともあり、近頃は少しのんびりしているという渡邊。「体調が悪かったのもあって、大体午前中は起きられない。起きてからは、ボトルシップを作ったり刺子をしたり。夕方前にスーパー行って、お買い物して、夜ご飯作って…みたいな。ありがたいことに仕事復帰してから忙しく、何かしらの締め切りに迫られてることが多かったので、今は規則正しい生活をやれてます」と告白。
2025年にやり残したことを聞くと「海外に行けてない」とのこと。「やりたいことがあると、『〇〇までに元気になろう』って思えるので、元気になれますね」と語った。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には金保智也氏、森勇樹氏、宮島大輔氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃42が11月17日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
◆渡邊渚、2025年にやり残したことは？
今年は年頭から多様な仕事に挑戦し駆け抜けてきたこともあり、近頃は少しのんびりしているという渡邊。「体調が悪かったのもあって、大体午前中は起きられない。起きてからは、ボトルシップを作ったり刺子をしたり。夕方前にスーパー行って、お買い物して、夜ご飯作って…みたいな。ありがたいことに仕事復帰してから忙しく、何かしらの締め切りに迫られてることが多かったので、今は規則正しい生活をやれてます」と告白。
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には金保智也氏、森勇樹氏、宮島大輔氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】