¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/17¡ÛÅÏî´½í¤¬11·î17Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¡Ê¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ19»þÇÛ¿®¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤³¤ÎYouTube¤ò¿§´ã¶À¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ë´«¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¿ô¤òÍÊ¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬»ý¤Ä¡Ö¿Í¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥á¥½¥Ã¥É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡ÖREAL VALUE CLUB¡×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒKAGKASÂåÉ½¤Î¶âÊÝÃÒÌé»á¡¢³ô¼°²ñ¼Òyou me mobileÂåÉ½¤Î¿¹Í¦¼ù»á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ºÂåÉ½¤ÎµÜÅçÂçÊå»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
³¨ËÜ¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÅÏî´¤Ï¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³¨ËÜ¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö²¦Æ»¤À¤±¤É¡Ø¤¤ß¤Î¤³¤È¤¬¤À¤¤¤¹¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦³¨ËÜ¡×¤È¤¤¤Ì¤¤¤µ¤¨¤³¤Ë¤è¤ë³¨ËÜ¡Ø¤¤ß¤Î¤³¤È¤¬¤À¤¤¤¹¤¡Ù¡Ê ¥Ñ¥¤ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Æü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Ë¤â¶Á¤¯¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡×¤È´«¤á¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤¢¤²¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¿Í¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎYouTube¤ò¿§´ã¶À¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤ËÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¼«Ê¬¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖÅÜ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â1²ó¤³¤ìÆÉ¤ó¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤½¤Ã¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥ä¥Õ¥³¥á¤È¤«¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡×¤ÈÀë¸À¡£¤·¤«¤·¡Ö¥ä¥Õ¥³¥áÌ±¤Ë¡ÊËÜ¤ò¡ËÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÏî´¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¾ðÊó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤ÏÁ°¿¦»þÂå¤Î³ëÆ£¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤òÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£9·î1Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖRe¡§¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Û¤«¡¢2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÖNagisa Watanabe 2026¡¿01-2026¡¿12 Calendar¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÏî´½íMCÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×
¢¡ÅÏî´½í¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Æü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¡×¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¢¡ÅÏî´½í¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¼Ò¸å¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÇÏÃÂê ½é¼Ì¿¿½¸¤â´©¹Ô
