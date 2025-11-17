スターバックス×ビームスの新プロジェクト！別注チャンピオンスウェットが登場♡

スターバックスとビームスがタッグを組む〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉から、待望の『EXTRA Collection』がスタート。初展開となる今回は、Champion（チャンピオン）とコラボした特別な別注スウェットシャツが、2025年11月21日（金）より「ビームスライフ横浜」とスターバックス公式オンラインストアで発売されます。環境配慮型のアメリカ綿を使用した裏起毛や、クラシックなカレッジ風デザインなど、長く愛用できるこだわりが満載♡ファッション好きもコーヒー好きも楽しめる注目の一着です。

別注リバースウィーブ®︎が初登場！

『EXTRA Collection』初のアイテムとして登場するのは、〈Champion for STARBUCKS STAND by BEAMS〉の別注リバースウィーブ®︎スウェットシャツ。

生地を横向きに使うChampion独自の製法により縦縮みを軽減し、両脇のエクスパンションガゼットで動きやすさにも配慮。

フロントにはカレッジ風フォントで“STARBUCKS STAND”を大きくプリントし、右袖にはオリジナルのレザーロゴパッチをオン。

さらにアメリカ綿100%の裏起毛で、着るほどに味わい深い風合いへと育つ上質な一着です。

菜々緒も愛用♡天使のブラⓇスリムライン2025秋冬新作登場中！

カラー・サイズ展開と価格をチェック

今回発売されるスウェットシャツは、GREYとGREENの2色展開。サイズはS・M・L・XLの4サイズでユニセックス仕様になっています。価格は25,300円（税込）。

モデル着用例として、身長187cmの男性がXL、身長173cmの着用モデルがSを着用。程よいゆとりがありながら、カレッジ風デザインが大人カジュアルにもしっかりマッチします。

寒い季節のワードローブに1枚加えておきたい、こだわりのスウェットです♪

発売は11月21日！取扱店舗はこちら

販売開始は2025年11月21日（金）。「ビームスライフ横浜」とスターバックス公式オンラインストアにて購入可能です。

オンラインストアでは販売初日のみ各商品1点まで、購入サイトアクセス時には“待合室システム”が導入されるため混雑時も順番に案内されます。

「ビームスライフ横浜」では予約・お取り置き・通信販売は不可となっており、購入は各色・各サイズ1点まで。確実に入手したい方は発売日に合わせて早めのチェックがおすすめです。

こだわりが詰まった限定スウェットをお見逃しなく♡

スターバックスとビームスが仕掛ける新プロジェクトから誕生した特別な別注スウェットシャツは、デザイン性と実用性を兼ね備えた一着。

Championの伝統的なリバースウィーブ®︎や裏起毛のアメリカ綿など、随所に感じられるこだわりが魅力です。

GREY・GREENの2色展開、豊富なサイズでユニセックスに楽しめるのも嬉しいポイント。数量や購入点数に制限があるため、気になる人は早めにチェックして、この冬の相棒に迎えてみてください♡