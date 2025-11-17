プロボクシング元WBA世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）が17日、X（旧ツイッター）を更新し、12月17日に組まれた再起戦（東京・両国国技館）へ意気込みをつづった。

「12月17日待ちに待った再起戦が決まりました！3月の統一戦で負けてから裏でコソコソ練習して参りました。また試合ができることに感謝しながら挑みます」

今年3月に同級のWBC王者・寺地拳四朗（33＝BMB）と統一戦に臨み、12回TKO負けで王座から陥落した。

現在、世界ランキングはフライ級でWBA、WBC、WBOで3位につけている。約9カ月ぶりの試合はノンタイトル同級8回戦。対戦相手は後日発表される。

ユーリ阿久井が出場する興行はトリプル世界戦が実施される。WBA世界バンタム級正規王者・堤聖也（角海老宝石）は世界5階級制覇の同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）と対戦する。WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（帝拳）はWBO同級王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）と統一戦に臨む。そしてWBO世界フライ級4位の桑原拓（大橋）がWBO王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）に挑戦することが、この日発表された。