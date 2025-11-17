実業家でタレントの小阪由佳さん（40）の17年ぶりとなる写真集『until the end〜裸洗〜』（撮影：篠原潔、税込4180円、双葉社）が19日、リリースされます。



【写真】極小ランジェリーを極限まで下ろし…41歳のグラビアレジェンド、ハイレグ&Tバックで完熟ボディ披露

小阪さんはミスマガジン2004グランプリを受賞。その後、CM、バラエティー番組、ドラマ、映画に多数出演。2008年まで芸能活動をつづけ、その後は、保育園事業に取り組んだり、メンタルコーチングなどさまざまな資格を取得し幅広く活動。現在は株式会社グラビアアイドルを立ち上げ、代表兼タレントとして芸能界復帰しました。



ミスマガジン2004グランプリのグラビア界のレジェンドの小坂さんにとって、17年ぶりとなる写真集。40歳になって初めての撮影となった本作で、彼女が見せてくれるものとは…。株式会社グラビアアイドル代表取締役社長としても活躍する彼女の決意と覚悟、そして何よりグラビア愛が詰まった最高傑作です。



写真集と同時に小阪さんの半生が綴られた書籍『六本木洗脳』（晶文社）も発売されます。



【小阪由佳さんプロフィル】

こさか・ゆか 1985年6月27日生まれ、神奈川県出身 身長170cmB88cmW59cmH86cmS24.5cm 趣味・特技 : アニメ 漫画 料理 グラビア研究