加護亜依、「友人の結婚式に出席」ドレス姿に反響「マジで綺麗なんだよな… 色気があってたまらない」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは11月16日、自身のInstagramを更新。結婚式に出席したことを報告し、ドレス姿を披露しました。ファンからは称賛の声が集まっています。
【写真】加護亜依の大人の魅力あふれるドレス姿
この投稿にはファンから「すっごいかわいい いつもかわいいけどさらにかわいい」「綺麗〜」「激かわです」「ディズニープリンセスみたい」「お疲れ様です。相変わらず美しき…」「マジで綺麗なんだよな… 色気があってたまらない」と絶賛の声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】加護亜依の大人の魅力あふれるドレス姿
結婚を祝福！加護さんは「友人の結婚式に出席しました あぁ幸せいっぱい！！ 末永くお幸せに...そしてこれからも仲良くしてね！おめでとう」とつづり、3枚の写真を掲載しました。スカート部分がチュール素材の淡い水色のドレスを身に着けており、ロング丈ながら軽やかな印象で、加護さんによく似合っています。
カジュアルスタイルも披露12日の投稿でもプライベートの様子を披露した加護さん。「お友達のお誕生日ランチ 優雅な時間でしたぁ〜」と友人の誕生日を祝う様子です。ボーダーのニットに黒い眼鏡を合わせたコーディネートを披露し、今回のドレス姿とはまた違った魅力を見せています。さらに、おいしそうな料理の写真なども掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)