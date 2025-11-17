元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは11月16日、自身のInstagramを更新。結婚式に出席したことを報告し、ドレス姿を披露しました。（サムネイル画像出典：加護亜依さん公式Instagramより）

元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは11月16日、自身のInstagramを更新。結婚式に出席したことを報告し、ドレス姿を披露しました。ファンからは称賛の声が集まっています。

結婚を祝福！

加護さんは「友人の結婚式に出席しました　あぁ幸せいっぱい！！　末永くお幸せに...そしてこれからも仲良くしてね！おめでとう」とつづり、3枚の写真を掲載しました。スカート部分がチュール素材の淡い水色のドレスを身に着けており、ロング丈ながら軽やかな印象で、加護さんによく似合っています。

この投稿にはファンから「すっごいかわいい　いつもかわいいけどさらにかわいい」「綺麗〜」「激かわです」「ディズニープリンセスみたい」「お疲れ様です。相変わらず美しき…」「マジで綺麗なんだよな…　色気があってたまらない」と絶賛の声が寄せられました。

カジュアルスタイルも披露

12日の投稿でもプライベートの様子を披露した加護さん。「お友達のお誕生日ランチ　優雅な時間でしたぁ〜」と友人の誕生日を祝う様子です。ボーダーのニットに黒い眼鏡を合わせたコーディネートを披露し、今回のドレス姿とはまた違った魅力を見せています。さらに、おいしそうな料理の写真なども掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)