「おしゃぎり」と呼ばれる、2階建ての屋台を引き回す村上市の伝統行事が、ユネスコの無形文化遺産に登録される見通しとなりました。人口減少などにより担い手不足が課題となる中、祭りの地元・村上市では登録を機に多くの人が参加してほしいと期待しています。



太鼓や笛の音色に威勢のいい掛け声。そして、豪華な装飾が施された屋台が城下町を練り歩きます。村上市で400年近く続く伝統行事・村上大祭の「おしゃぎり巡行」です。





2018年には「村上祭の屋台行事」として国の重要無形民俗文化財に指定されたこの行事。11日、文化庁はユネスコの評価機関がこの「村上祭の屋台行事」を含む6件を無形文化遺産に追加登録するよう勧告したと発表しました。無形文化遺産は「歌舞伎」や「伝統的酒造り」など23項目からなり、そのうち「山・鉾・屋台行事」の項目に追加されるということです。村上まつり保存会の渡辺明会長です。地元の誇りが世界に認められたと喜びをかみしめています。〈村上まつり保存会 渡辺明会長〉「この伝統のお祭りがいよいよこの世界に認められたなと、感動と同時に本当に誇りに思っています」「おしゃぎり」は二輪の大八車が起源といわれていて村上堆朱でも知られる漆塗りや地元で産出された金を使った金箔を施した豪華なつくりが特長です。〈村上まつり保存会 渡辺明会長〉「あと彫刻、これも宮大工じゃないとできない技法でありまして、やっぱり昔の名工が本当に命をかけて彫ったものであります」400年近く続く県内有数の伝統行事ですが「おしゃぎり」は、市内の町ごとに運営しているため、少子高齢化による担い手不足が問題に。近年は県外や外国からの参加も受け入れているといいます。〈村上まつり保存会 渡辺明会長〉「人口減少もあるでしょうけども、いろんな人たちを巻き込んで一緒に楽しんでお祭りに参加してもらう」ユネスコ無形文化遺産への登録は12月、インドで開かれる政府間委員会で最終決定される予定です。