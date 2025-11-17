GANG PARADEが12月17日にリリースするメジャー8thシングルのタイトルが、『KIMI☆NO☆OKAGE』に決定。あわせてCDのジャケットも公開となった。

（関連：【画像あり】GANG PARADE、メジャー8thシングル『KIMI☆NO☆OKAGE』2形態のジャケット写真）

表題曲は、作詞をJxSxKことWACK元代表の渡辺淳之介が、作曲を草野華余子が担当している。また、3曲目の収録曲タイトルが「ラビバアソビバ!!」であることも発表。同曲はグループのキャッチコピーである“みんなの遊び場”から着想を得たタイトルとなっているが、作詞作曲は明かされていない。

初回盤のジャケットは、イラストレーター／アニメーターのすしおによる描き下ろしイラストが賑やかに映える仕様に。通常盤は、10周年イヤーを迎えたグループの決意表明とも言える華のある実写仕様となっている。

さらに、GANG PARADEがオープニングテーマを担当するTVアニメ『デブとラブと過ちと！』とのコラボイラストジャケット付CDの販売も決定。同作はすしおの描き下ろしによる、GANG PARADEと主人公 夢子のコラボイラストにメンバー全員の直筆サインを入れた、LPジャケットサイズのアイテムとなる。

なおGANG PARADEは、12月16日に年内最後のワンマンライブ『GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”』を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）