ナンバープレートでかっこいいと思う九州地方の地名ランキング！ 2位「奄美（鹿児島県）」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う九州地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本の最南にある、貴重なナンバーなので」（50代男性／兵庫県）、「群島のナンバーは珍しく、特別感があるから」（30代女性／石川県）、「奄美諸島のキレイなイメージが思い起こされる。あまり見かけることがないので、見かけたら嬉しくなる」（30代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「九州のいちばん街かなと思い、かっこいいです」（30代女性／京都府）、「九州の中心都市で都会的な印象があり、ナンバープレートでも格好良く見えるから」（30代女性／東京都）、「九州の中では、福岡のネーミングが断トツかっこいいと思います。都会の雰囲気や響きが良いと思います」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う九州地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：奄美（鹿児島県）／71票鹿児島県の南に浮かぶ奄美地域は、まるで時間がゆっくり流れているような南国の島々。世界自然遺産にも登録された奄美大島では、アマミノクロウサギが暮らす深い森と、透き通るようなエメラルドブルーの海が共存しています。ダイビングやホエールウオッチングなど、自然と触れ合えるアクティビティも豊富。手つかずの自然が残る貴重な場所で、「奄美」という響き自体にもロマンを感じる人が多く、離島だけに交付されるレアさも人気の理由になりました。
1位：福岡（福岡県）／72票九州最大の都市・福岡は、都会らしい賑やかさと自然の心地よさがちょうどいいバランスで混ざった街。天神や博多の街並みを抜けて少し足を伸ばせば、大濠公園の静かな水辺や、糸島の青い海が広がります。ラーメンやもつ鍋、屋台のグルメはもちろん、博多祇園山笠など伝統行事も根強く残っていて、「新しさ」と「古き良き福岡らしさ」がどちらも感じられるのが魅力。そんな都会的で勢いのあるイメージに“かっこいい”と感じる人が多く、票を集めました。
回答者からは「九州のいちばん街かなと思い、かっこいいです」（30代女性／京都府）、「九州の中心都市で都会的な印象があり、ナンバープレートでも格好良く見えるから」（30代女性／東京都）、「九州の中では、福岡のネーミングが断トツかっこいいと思います。都会の雰囲気や響きが良いと思います」（50代女性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)