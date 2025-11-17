

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した大和田南那





元AKB48メンバーで、現在はインフルエンサーやモデルとして活動中の大和田南那（おおわだ・なな）が、11月17日（月）発売『週刊プレイボーイ48・49合併号』のグラビアに登場。昨年結婚し、ムンムンなオトナの色香がグングンと増している26歳の飾らない姿。

【写真】オトナの色香が増している大和田南那

＊ ＊ ＊

【最近グラビア撮影が楽しいワケ】

――週プレでのグラビア撮影は約2年半ぶり。いかがでしたか？

大和田 今回は那須の森の中にあるコテージで撮影をしたんですけど、自然が大好きなのですごく気持ちよく過ごせました。自然体な姿を撮っていただけたなって思います。

あ、でも泳げないのもあって水はすごく苦手なんですよ。なので、川で岩に乗って撮影したシーンはバランスを崩して川に落ちたらどうしようって内心かなりビビってて。なるべく顔に出ないようにはしてたんですけど、若干ひきつってるカットもあると思います......。ある意味それも見どころかもしれないですけど（笑）。

――確かに川のシーンだけ動きが少しぎこちなかったかも（笑）。

大和田 でも、そういう部分も含めてグラビアって全部自然体な姿を撮ってくれるから好きですね。やっぱりモデルのお仕事も演技のお仕事も自分を見せるっていうよりは洋服を見せたり、物語を見てもらうのが大事じゃないですか。自分が主役になれるのもそうだし、いろんな方が私を撮るためにいろいろ考えてくれるってすごく幸せだし楽しいことだなって思います。

――以前よりもスリムになった印象も受けました。

大和田 本当ですか？（笑）。ファンの方々がムチムチ感というか、ふわっとしたカラダが妙にリアルでいいって言ってくれることが多いから、それに甘えて特にダイエットとかもしてないんですよ（笑）。自分も実は自分のカラダがすごく気に入ってたりもして。何か変えようと思って変えたっていうよりは、時の流れで自然にそうなったのかなって思います。

――大和田さんの初グラビアはAKB48に在籍していた2013年。かれこれグラビアのキャリアも10年以上になるわけですが、撮られる意識はどんなふうに変化してきましたか？

大和田 それこそ始めたての頃は緊張することが多かったんですけど、もうさすがに今はだいぶリラックスして撮られてますね。アイドル時代はアイドルらしいかわいさを完璧につくらなきゃ！みたいな意識があったのは覚えてます。

今はあんまり無理に繕おうとはしてないですし、そのほうがかえって自然なオトナの色気みたいなものが出てくるんじゃないかなと思うようになりましたね。特にこの1、2年くらいでグラビアに限らず仕事での考え方が大きく変わったかなと思います。

――ご結婚されたことの影響もあるんでしょうか？

大和田 そうかもしれないですね。アイドル時代は言われたことを100％こなすのが仕事の正解だと思っていたんですけど、今は自分のやりたいこととか自分の気持ちを中心に考えられるようになったんですよ。自分の人生の中ではそれがすごい大きな変化だし、なんかいろいろ楽になったなって思います。そのおかげか「丸くなったね」って最近よく言われます。

――以前はとがってたんですか？（笑）

大和田 そうかもしれないです、若かったから（笑）。基本的には自分の考えが正しいと思ってたし。誰かと意見が衝突したときも、説得すれば私と同じ考えになるはずだって心の底から思ってたんです。

でも最近はいろんな考え方があってしかるべきだよなって、ふに落ちた瞬間があって。優しくなれているような気がします。

――仕事で自分のやりたいことを優先できるようになったら、人にも優しくなれた、みたいな。

大和田 ほんとそうなんです、ちょっと不思議ですけど。やりたいことをやるようになったら、逆に性格は自己中心的じゃなくなったっていうか。結婚とか仕事とかいろんな環境の変化がそうさせてくれたのかなって思います。

グラビアは自然体でいられるから今の自分のストレスフリーな性格にもすごくフィットしてるし、だから楽しいんだなって思いました。また呼んでほしいです！

スタイリング／鈴木麻由 ヘア＆メイク／鷲塚明寿美

●大和田南那（おおわだ・なな）

1999年9月15日生まれ 千葉県出身

血液型＝A型

身長159cm B80 W61 H86

趣味＝映画＆アニメ鑑賞、ゲームをすること

○2013〜17年までAKB48のメンバーとして活躍。現在はインフルエンサーやモデルとして活躍の幅を広げている。

公式X【@Nana_Owada728】

公式Instagram【@nanaowada_official】

撮影／澤田健太