16日、桜島が爆発し噴煙が火口から4400メートルの高さまで上がりました。降灰のため鹿児島空港では40便が欠航し、各地の催しにも影響が出ました。



16日午前0時57分、桜島が爆発した瞬間の映像です。高感度カメラには赤く映った噴出物。吹きあがる火山灰などの摩擦で生じる雷「火山雷」も確認できます。



鹿児島地方気象台によりますと、この爆発で噴煙は火口から4400メートルの高さまで上がりました。大きな噴石は火口から1000メートルから1300メートル離れた5合目まで飛んだということです。





桜島の爆発は2025年8月22日以来で、噴煙の高さが4000メートルを超えたのは、2024年10月18日以来だということです。その後も3回の爆発が観測されました。こちらは鹿児島空港の情報カメラの映像です。飛行機が滑走路に移動しようとすると地面から火山灰が巻き上がります。航空各社によりますと、降灰による影響で、16日は羽田や伊丹行きなど40便が欠航し、8便に遅れが出たということです。また、名古屋や関西国際空港からの3便が着陸できずに引き返したということです。相次ぐ欠航で各地の催しにも影響が出ました。全国高校サッカー選手権の県大会決勝戦の生中継で解説をする予定だった、サッカー元日本代表の城彰二さんは飛行機の欠航で来られず。鹿屋市では、KYTで放送しているテレビ東京「開運！なんでも鑑定団」の出張コーナーの公開収録も関係者が会場に到着できず延期に。さつま町で開かれたイベントに出演する予定だった演歌歌手の徳永ゆうきさんも参加が出来ませんでした。徳永さんはⅩに「鹿児島に向かうことができず、 やむを得ず、出演中止となりました。また、さつま町とご縁がありますようその日を心待ちにしております」と心境を投稿しました。鹿児島地方気象台は、火口からおおむね2キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒し、風下側では火山灰と小さな噴石に注意するよう呼びかけています。