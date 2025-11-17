第2子妊娠中の蜂谷晏海、大きなおなか目立つマタニティフォト公開「お腹だけ大きくなって太らないな 凄い」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さんの妻でタレントの蜂谷晏海さんは11月17日、自身のInstagramを更新。マタニティフォトを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】蜂谷晏海の美しいマタニティフォト
また、妊娠や出産について「数年経ってここにいたんだよ〜ってお話するの、楽しみだな 昨日の夜もうにょうにょお腹で動いてて動画に収めたんだけど、本当に不思議な気持ちになるよね」とコメントし、「体調が辛い時もあるけど、こんな貴重で愛おしい気持ちにさせてくれる子どもは偉大です。来週からは臨月突入！残り少ない妊娠生活も楽しもう」と前向きに締めくくりました。
この投稿にファンからは、「女神ですね こんな綺麗な妊婦さんになりたかったー」「お腹だけ大きくなって太らないな 凄い」「綺麗&可愛すぎるー！！陰ながら応援しています 人柄もビジュも大好きです！！」「Youtubeも見ましたが見てるだけで幸せな気分を貰いました ありがとうございます」と、称賛の声が多数上がっています。
(文:勝野 里砂)
出産への意気込み語る蜂谷さんは「レタッチをお願いしていたデータが届いた」とつづり、6枚の写真を掲載。1枚目には黒いドレスを着た蜂谷さんが写っており、横からのカットでおなかの大きさが伝わってきます。
井戸田さんとの写真も公開蜂谷さんは14日にもInstagramを更新し、「第二子を授かり、お腹が大きくなっていくにつれ1人目の妊娠中のことも思い出して、こんな尊い時間や気持ちを形に残せたら」とマタニティフォトを撮影するに至った経緯を報告しています。添えられた写真には、白いドレスや黒いドレスを身に着けた蜂谷さんが収められているほか、井戸田さんとのツーショットも。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
