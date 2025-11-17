¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡ÙºÇ¿·ºî¤¬ËÌÊÆNo.1¡¡¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡ÙÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤ë
¡¡11·î14Æü～16Æü¤ÎËÌÊÆ±Ç²è½µËö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢½©¤Î2Âç¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²è¤¬·ãÆÍ¤·¡¢»×¤ï¤Ì·ë²Ì¤ò¤ß¤»¤¿¡£½éÅÐ¾ìNo.1¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¯¥é¥¤¥à±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡£ËÌÊÆ3403´Û¤Ç½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ2130Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¿·ºî¡¢2026Ç¯½é²Æ¸ø³«¡¡¥¸¥§¥·ー¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¤éºÆ½¸·ë
¡¡4¿Í¤Î¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È½¸ÃÄ¡Ö¥Õ¥©ー¡¦¥Ûー¥¹¥á¥ó¡×¤¬µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤äÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Âè1ºî¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¢Âè2ºî¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó ¸«ÇË¤é¤ì¤¿¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢º£²ó¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂè3ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¥¸¥§¥·ー¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ðー¥°¡¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡¢¥¢¥¤¥é¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¡¢¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¤é¤¬Â³Åê¤·¡¢¿·À¤Âå¥¥ã¥¹¥È¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥ô¥§¥Î¥à¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥ëー¥Ù¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¥·¥ãー¡£
¡¡Rotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢59%¡¦´ÑµÒ¥¹¥³¥¢81%¡¢±Ç²è´Û¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯CinemaScore¤Ç¤Ï¡ÖB+¡×¤ÈÉ¾²Á¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤¬¡¢´ÑµÒ¤Î»Ù»ý¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤¤¤³¤È¤Ï¶½¹Ô¤Ë¤ÏÍÍø¤À¡£´ÑµÒ¤Ï½÷À¤¬Á´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡¢25ºÐ°Ê¾å¤¬65%¤È¤¤¤¦ÈæÎ¨¤À¤¬¡¢SNS¡Ê¤È¤ê¤ï¤±TikTok¡Ë¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤â¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜºî¤¬ËÌÊÆ°Ê¾å¤Ë³¤³°»Ô¾ì¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£³¤³°64»Ô¾ì¤Ç¤Î½µËö¶½¼ý¤Ï5420Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦¶½¼ý¤Ï7550Ëü¥É¥ë¡£Á°ºî¤ËÂ³¤Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢Ã±ÆÈ¤Ç1920Ëü¥É¥ë¤ÈËÌÊÆÊÂ¤ß¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À½ºîÈñ¤Ï9000Ëü¥É¥ë¤À¤«¤é¡¢ÇÛµë¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¶á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¡£¤¹¤Ç¤Ë´ë²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ³ÊÔ¡Ê4ºîÌÜ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¸ø³«¤Ï2026Ç¯½é²Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤è¤½È¾Ç¯´Ö¤Î¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÇÛµë¤ÏKADOKAWA¡£
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¼ç±é¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Î¥¨¥É¥¬ー¡¦¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¡£ËÌÊÆ3534´Û¤Ç½µËö¶½¼ý1700Ëü¥É¥ë¤È¤ä¤ä¸·¤·¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤¬ÊÌÌ¾µÁ¤Ç¼¹É®¤·¤¿¾®Àâ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è²½¤Ï¥¢ー¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬ー¼ç±é¡Ø¥Ð¥È¥ë¥é¥ó¥Êー¡Ù¡Ê1987Ç¯¡Ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡£¶áÌ¤Íè¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë±é¤¸¤ëÌµ¿¦¡¦°ìÊ¸Ìµ¤·¤ÎÃË¥Ù¥ó¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¤Ï½ÅÉÂ¤ÎÌ¼¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢ºÇ¶§¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£Ì¿¤òÁÀ¤¦¥Ï¥ó¥¿ー¤È¡¢¾Þ¶âÌÜÅö¤Æ¤ÎÁ´»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡¢¥Ù¥ó¤ÏÌ¿¤¬¤±¤Ç30Æü´ÖÆ¨¤²ÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤――¡£
¡¡³¤³°58»Ô¾ì¤Ç¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ1120Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦¶½¼ý¤Ï¤ï¤º¤«2820Ëü¥É¥ë¡£¸ø³«µ¬ÌÏ¤ÈÀ½ºîÈñ1²¯1000Ëü¥É¥ë¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»×¤ï¤ÌÉÔÈ¯¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¾å¤êÄ´»Ò¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µ×¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²óµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´î¤Ð¤·¤¯¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤ÏËÌÊÆ¤À¤±¤Ç2000Ëü¥É¥ëµé¤ÎÈ¯¿Ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤à¤í¤ó¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¤¬25ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊµÒÁØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¸½ºß¤ÎËÌÊÆ±Ç²è»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤È½÷À¤ò¤¤¤«¤Ë¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Î´ðËÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ï½÷ÀµÒ¤ò¤Ä¤«¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤¨¤¿¤¬¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÀÍýÍ³¤Î55%¤¬¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç¡¢40%¤¬¡ÖSF±Ç²è¤À¤«¤é¡×¡£Â³¤¯35%¤¬¡Ö¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î·Ð±Ä¿Ø¸òÂå¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£ËÜºî¤ÏÁ°·Ð±Ä¿Ø»þÂå¤Ë´ë²è¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¡¢¸ø³«Æü¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿··Ð±Ä¿Ø¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ªÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¸ø³«¤Î1¥«·îÁ°¤Þ¤ÇÃåÇ¤¤»¤º¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤ÏÃèÄß¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¸ø³«¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡£¤³¤Á¤é¤â2¥«·îÈ¾ÃÙ¤ì¤Ç¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¡£Rotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È65%¡¦´ÑµÒ80%¤È¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡Ù¤è¤ê¤Ï¤ä¤ä¹âÉ¾²Á¡£CinemaScore¤ÏÆ±¤¸¤¯¡ÖB+¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½µNo.1¤Î¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤ÏÂè3°Ì¤Ë²¼¹ß¤·¡¢½µËö¶½¼ý¤Ï1300Ëü¥É¥ë¡£¤ä¤Ï¤ê¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥¡¥óÃæ¿´¤Î¶½¹Ô¤À¤«¤é¤«¡¢Á°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹67.5%¤È²¼ÍîÎ¨¤ÏÁêÅöÂç¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÌÊÆ¶½¼ý¤Ï6630Ëü¥É¥ë¡¢À¤³¦¶½¼ý¤Ï1²¯3630Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤º¤ì¤â¥·¥êー¥ºÎòÂåÂè2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¸ø³«2½µÌÜ¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¡õ¥é¥ß¡¦¥Þ¥ì¥Ã¥¯¶¦±é¤ÎÎò»Ë¥¹¥ê¥éー¡ØNuremberg¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÏÁ°½µ¤ÎÂè5°Ì¤«¤éÂè6°Ì¤Ø¤È¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¡£½µËö¶½¼ý¤Ï260Ëü¥É¥ë¡¢Á°½µÈæ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹33%¤È¹¥Ä´¤À¡£´ÑµÒ»Ù»ý¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¸ý¥³¥ß¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£¸å¤Î·òÆ®¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Âè7°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Û¥éー±Ç²è¡ØKeeper¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥í¥ó¥°¥ì¥Ã¥°¥¹¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤È¡ØTHE MONKEY¡¿¥¶¡¦¥â¥ó¥ー¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Î¥ª¥º¥°¥Ã¥É¡¦¥Ñー¥¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡£¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¿¹¤Î¾®²°¤Ç½µËö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì²ø°Û¤¬µ¯¤³¤ë¡£ËÌÊÆ1950´Û¤Ç½µËö¶½¼ý¤Ï¤ï¤º¤«250Ëü¥É¥ë¡¢Rotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È50%¡¦´ÑµÒ40%¤È¡¢¶½¹Ô¡¦ÈãÉ¾¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤Ä¤é¤¤·ë²Ì¤À¡£ÆüËÜ¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡¥È¥Ã¥×10·÷³°¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÌÊÆ¤Ç¤ÏÍè½µ¸ø³«¤Î¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ò¹µ¤¨¡¢Á°ºî¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡ÙºÆ¾å±Ç¤¬Âè11°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ËÌÊÆ2195´Û¤Ç½µËö¶½¼ý120Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè15°Ì¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤Ï¸ø³«8½µÌÜ¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦¶½¼ý2²¯¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÌÊÆ±Ç²è¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê11·î14Æü～11·î16Æü¡Ë¡Û1.¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë2130Ëü¥É¥ë¡¿3403´Û¡¿Îß·×2130Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²ー¥È
2.¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë1700Ëü¥É¥ë¡¿3534´Û¡¿Îß·×1700Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È
3.¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê¢Á°½µ1°Ì¡Ë1300Ëü¥É¥ë¡Ê-67.5%¡Ë¡¿3725´Û¡¿Îß·×6630Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿20À¤µª¥¹¥¿¥¸¥ª
4.¡ØRegretting You¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ2°Ì¡Ë400Ëü¥É¥ë¡Ê-39.9%¡Ë¡¿2709´Û¡Ê-487´Û¡Ë¡¿Îß·×4495Ëü¥É¥ë¡¿4½µ¡¿¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È
5.¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ó 2¡Ù¡Ê¢Á°½µ3°Ì¡Ë265Ëü¥É¥ë¡Ê-49%¡Ë¡¿2419´Û¡Ê-524´Û¡Ë¡¿Îß·×7467Ëü¥É¥ë¡¿5½µ¡¿¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë
6.¡ØNuremberg¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ5°Ì¡Ë260Ëü¥É¥ë¡Ê-33%¡Ë¡¿1830´Û¡Ê+28´Û¡Ë¡¿Îß·×865Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿¥½¥Ëー
7.¡ØKeeper¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê½éÅÐ¾ì¡Ë250Ëü¥É¥ë¡¿1950´Û¡¿Îß·×250Ëü¥É¥ë¡¿1½µ¡¿NEON
8.¡ØSarah¡Çs Oil¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ4°Ì¡Ë234Ëü¥É¥ë¡Ê-45.1%¡Ë¡¿2410´Û¡¿Îß·×865Ëü¥É¥ë¡¿2½µ¡¿Amazon¡¦MGM
9. ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê¢Á°½µ7°Ì¡Ë160Ëü¥É¥ë¡Ê-53.1%¡Ë¡¿1420´Û¡Ê-865´Û¡Ë¡¿Îß·×4123Ëü¥É¥ë¡¿4½µ¡¿¥½¥Ëー
10.¡ØBugonia¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê¢Á°½µ6°Ì¡Ë160Ëü¥É¥ë¡Ê-53.3%¡Ë¡¿1253´Û¡Ê-790´Û¡Ë¡¿Îß·×1567Ëü¥É¥ë¡¿4½µ¡¿Focus Features
¡Ê¢¨Box Office Mojo¡¢DeadlineÄ´¤Ù¡£¥Çー¥¿¤Ï2025Ç¯11·î17ÆüÌ¤ÌÀ»þÅÀ¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª³ÎÄêÃÍ¤È¤Ï¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú»²¾È¡Ûhttps://www.boxofficemojo.com/weekend/2025W046/https://variety.com/2025/film/news/box-office-now-you-see-me-3-running-man-keeper-flops-1236583049/https://variety.com/2025/film/news/now-you-see-me-3-global-box-office-demon-slayer-one-battle-after-another-1236583164/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/now-you-see-me-box-office-upset-running-man-1236427896/https://deadline.com/2025/11/box-office-now-you-see-me-3-running-man-predator-badlands-1236617534/https://deadline.com/2025/11/running-man-bombs-box-office-glen-powell-1236619653/
¡ÊÊ¸¡á°ð³Àµ®½Ó¡Ë