ローソン“黒いスイーツ”を発売前に食べてみた！ 見た目のインパクトに負けない本格的な味に感動＜実物レポ＞
「ローソン」は、11月18日（火）から順次、ブラックフライデーに向けた“黒いスイーツ”を全国で発売。今回クランクイン！トレンドは、ひと足早く4品の新作を試食させてもらいました！ 見た目のインパクトはもちろん、味もしっかりおいしい黒スイーツのレポートをお届けします。（取材・文・写真＝西門香央里）
【写真】食べ比べも楽しそう！ “黒いスイーツ”4品詳細
■見た目に負けないおいしさ！
今回登場するのは、11月28日（金）のブラックフライデーに向けて展開される、竹炭などを使い黒く仕上げたスイーツ4品。見た目のインパクトはもちろん、味にもこだわったラインナップです。
まず最初は「黒いバニラクッキーシュー」をチェック。竹炭とブラックココアを配合した黒いシュー生地の中に、とろりとしたバニラクリームがたっぷり。表面の白いグレーズのサクッとした食感と粉糖がアクセントになり、ブラックココアのほろ苦さとバニラクリームのやさしい甘さのバランスが絶妙です。
続いて、かわいらしい見た目の「黒い焼きドーナツサンド」を実食。竹炭、クーベルチュールチョコ、ココアを使った黒いショコラ生地で、北海道産生クリーム入りのバニラクリームをサンドした一品は、しっとりしたショコラドーナツに冷たいクリームがよく合い、軽く食べられるのに満足感がありました。
そして今回の4品の中で、個人的イチオシが「黒いもち食感ロールケーキ」。もっちり弾力のある黒いスポンジ生地に、たっぷりのミルククリームとほろ苦いチョコソースを合わせたスイーツで、口に入れた瞬間の“もちっ、フワッ”とした食感がクセになります。
しかも切り分け済みなのでシェアしやすく、そのままでも家族や友達と分けても楽しめるボリューム。全体のバランスも良く、特に「また買いたい」と思わせる商品でした。
最後に紹介する「黒いプリンアイス」は、竹炭パウダーを使った真っ黒なアイスの中から、とろりと黒いカラメルソースがあふれ出るアイスバー。見た目からは想像できないほどしっかり“プリン”の味がして驚きます。ほろ苦いソースがほどよいアクセントになり、後味まで心地よいデザートでした。
なお、ローソンでは11月4日（火）から「ブラックメロンパン」と「とろ〜りチーズのブラックパン」も販売中。発売からわずか8日間で累計50万食を突破するほど好評で、黒いシリーズへの注目が高まっています。
ブラックフライデーを盛り上げる「ローソン」の“黒いスイーツ”。味わってみてはいかがでしょう？
【写真】食べ比べも楽しそう！ “黒いスイーツ”4品詳細
■見た目に負けないおいしさ！
今回登場するのは、11月28日（金）のブラックフライデーに向けて展開される、竹炭などを使い黒く仕上げたスイーツ4品。見た目のインパクトはもちろん、味にもこだわったラインナップです。
続いて、かわいらしい見た目の「黒い焼きドーナツサンド」を実食。竹炭、クーベルチュールチョコ、ココアを使った黒いショコラ生地で、北海道産生クリーム入りのバニラクリームをサンドした一品は、しっとりしたショコラドーナツに冷たいクリームがよく合い、軽く食べられるのに満足感がありました。
そして今回の4品の中で、個人的イチオシが「黒いもち食感ロールケーキ」。もっちり弾力のある黒いスポンジ生地に、たっぷりのミルククリームとほろ苦いチョコソースを合わせたスイーツで、口に入れた瞬間の“もちっ、フワッ”とした食感がクセになります。
しかも切り分け済みなのでシェアしやすく、そのままでも家族や友達と分けても楽しめるボリューム。全体のバランスも良く、特に「また買いたい」と思わせる商品でした。
最後に紹介する「黒いプリンアイス」は、竹炭パウダーを使った真っ黒なアイスの中から、とろりと黒いカラメルソースがあふれ出るアイスバー。見た目からは想像できないほどしっかり“プリン”の味がして驚きます。ほろ苦いソースがほどよいアクセントになり、後味まで心地よいデザートでした。
なお、ローソンでは11月4日（火）から「ブラックメロンパン」と「とろ〜りチーズのブラックパン」も販売中。発売からわずか8日間で累計50万食を突破するほど好評で、黒いシリーズへの注目が高まっています。
ブラックフライデーを盛り上げる「ローソン」の“黒いスイーツ”。味わってみてはいかがでしょう？