¡ÖÀäÂÐ¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×ÇØÈÖ¹æ1¤¬¹¥µß±ç¡õÅ¬»þÂÇ¡¡ÂçÀÜÀïÀ©¤·¤¿¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬Ê¡²¬¸©Àª25Ç¯¤Ö¤ê·è¾¡¤Ø¡ÚÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¦¹â¹»¤ÎÉô¡Û
¡¡¢¡ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡¦¹â¹»¤ÎÉô¡¡¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ8¡½7²Ö´¬Åì¡Ê17Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬²Ö´¬Åì¤È¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£¹â¹»¤ÎÉô¤Ç¶å½£¡¦²ÆìÀª¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï2017Ç¯Âç²ñ¤ÎÄ¹ºê¡¦ÁÏÀ®´Û°ÊÍè¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©Àª¤Ç¤Ï00Ç¯Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÅìÊ¡²¬°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¢¡¹â¹»¤ÎÉô¤Î·ë²Ì¡õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¤Ï¤³¤Á¤é¢¡
¡¡6²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤¤Ã¤¿2Ç¯À¸±¦ÏÓ¤ÎÅÏîµÎ®¤Ï¡Ö¾å¤ÎÂå¤«¤éµß±ç¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿®¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÀäÂÐ¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â2ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£¤Ç¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬¿ÀµÜ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£½©µ¨¶å½£Âç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±àÀï¡¢·è¾¡¤ÎÄ¹ºêÆüÂçÀï¤È1ÅÀº¹¤òÀ©¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÏîµ¤Ï¡Ö·Ð¸³¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢16Æü¤Î»³Íü³Ø±¡¤ËÂ³¤¯¶¯¹ë¹»Ï¢ÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¡£ÇØÈÖ¹æ1¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤êÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£¼«¿®¤â¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£