¡Ö»£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿Î¤¯¤ó!?¡×ÁíÀª26¿Í¤ÎKAT-TUNà°¦¤µ¤ì¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤¨‼¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¸åÇÚ¤È¡Ä
¡¡8Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¸µKAT¡¾TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚ¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂô»³¤Î¸åÇÚÃ£¤¬¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ä¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¼í¤Ã¤Æ¤³¤Ê»ÒÃ£¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµµÍüÏÂÌé¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤ò´Þ¤àÁíÀª26¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¤³¤ó¤Ê¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÞ¡×¡ÖKAT-TUN¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ´¤ì¡¢Í£°ìÌµÆó¡×¡Ö3¿Í¤¬ËÜÅö¤«¤Ã¤³¤¤¡ª¡×¡ÖKAT-TUN°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¼í¤ë¤ó¤À¡©¾Ð¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö´Û¤µ¤Þ¡¢°¤Éô¤Á¤ã¤ó¡¢º´µ×´Ö·¯¤¿¤Á¤È¤Ï¼Ì¿¿¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ÀªÂ·¤¤¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡ª¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ªÆ¨¤²¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿Î¤¯¤ó⁉¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡KAT-TUN¤Ï2001Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ·ëÀ®¡£10Ç¯¤ËÀÖÀ¾¿Î¡¢13Ç¯¤ËÅÄÃæÀ»¡¢16Ç¯¤ËÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤¬Ã¦Âà¤·¡¢1Ç¯8¥«·î¤Î³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ18Ç¯¤«¤éºÆ»ÏÆ°¡£º£Ç¯3·î31Æü¤Ë²ò»¶¡£11·î8Æü¤Ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£