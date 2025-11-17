Ä«¥É¥é¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¹ñÃçÎÃ»Òà46ºÐ¤ÎÌÓÎÌá¤¬ÏÃÂê¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡ÖÀ¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¹ñÃç¤ÎºÇ¿·¥Ø¥¢¤¬¹¥É¾
¡¡½÷Í¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò(46)=²Æì¸©½Ð¿È=¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¼ã¸«¤¨¥Ü¥Ö¤òÈäÏª¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÃç¤ÏÉ½»²Æ»¤Ë¤¢¤ëÈþÍÆ¼¼¡ÖABBEY¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÇÈþÍÆ»Õ¤Î¾¾±Ê±Ñ¼ù¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¶á¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥á¥¤¥¯»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖShort BOB¤ËCUT ¤¢¤´¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¥ì¥¤¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Á³¤È¥¿¥¤¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥Ü¥Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹ñÃç¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡ª¡ªÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á ÌÓÎÌ¤ÈÈ±·¿»÷¹ç¤¦¡×¡Ö·ë¶É¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¿Í¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Í(¤Ç¤âåºÎï)¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¹ñÃç¤Ï2001Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î·ÃÎ¤Ìò¤ò±é¤¸¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Âè39²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¾Þ¡ÖÊüÁ÷¿·¿Í¾Þ¡×¡¢Âè26²ó¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¸þ°æÍý(43)¤È·ëº§¡£15Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢18Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£