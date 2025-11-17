¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¤Î»Ò¤Ï¡Ä¡×à¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×»Ñá¤Î24ºÐ½÷À²Î¼ê¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤ó¤Ð¤é¤·¡×¡Ö¥·¥ã¥Ð¤ã¤¤¤ä¤Ä¤Ï´ó¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×
¡Ö³ä¤êÈ¤¤¬É¡¤Ë»É¤µ¤ë±Ç²è¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÈäÏª
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó(24)¤¬80Ç¯Âå¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿±Ç²è¤Î¥°¥Ã¥º¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¤Î»Ò¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡£¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ò¡£¤¹¤ó¤Ð¤é¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£±Ç²è¡Ö¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¡¹â¹»Í¿ÂÀÏº°¥²Î¡×(1986Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡¢À¶¿å¹¨¼¡Ï¯¡¢½÷Í¥¤ÎµÜºê¤Þ¤¹¤ß¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºåÅÄ¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡Ö²ÃÆ£¡¢Ãç´Ö¡¢¤¸¤å¤ó»Ò¤À¤Í¡×¡Ö³ä¤êÈ¤¤¬É¡¤Ë»É¤µ¤ë±Ç²è¡×¡Ö¡ØÉÔÎÉ¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¡¡Á¤¤¡£¡Ù¤¬Ç¾ÆâºÆÀ¸¡×¡Ö¥·¥ã¥Ð¤ã¤¤¤ä¤Ä¤Ï´ó¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¡Ö¤è¤¯¤³¤ó¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤Þ¤À¤¢¤ë¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤ó¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥À¥µ¤¯¤ÆÁð¡×¡ÖÀ¶¿å¹¨¼¡Ï¯¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤¯¤é¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£