¡Ö¤Ê¤ó¤«Áé¤»¤¿?¡×ÅÅ·âº§¡¢Âè1»ÒÃÂÀ¸¡¢ÆÈÎ©¡ÄàÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯á»Ñ¤Î»°»³Î¿µ±¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÀ¨¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿À¸ÇÛ¿®¤Ç¶á±Æ
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿RYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿À¸ÇÛ¿®¤ÇÆÈÎ©¤ÎÇØ·Ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¸ÇÛ¿®¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£À°Íý¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç1¿Í¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡Öº£¤âÃç¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¹ÈÇò¡¢¸«¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡»°»³¤Ï8·î¤ËÇÐÍ¥¡¦¿åÃ«Ë¤È½÷Í¥¡¦°ËÆ£ÍöÉ×ºÊ¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Ç½÷Í¥¡¦¼ñÎ¤¤È¤Î·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£9·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Áé¤»¤¿?¡×¡ÖÎ¿µ±¤¬¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÀ¨¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎ¿µ±¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿!!¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£