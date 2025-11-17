【特集】元高校球児が大学で「甲子園」目指しアメフト選手に！最終戦に密着【新潟】
新潟高校・野球部出身で、大学からアメフトを始めて関東のトップリーグで活躍している選手がいます。
仲間と日本一を目指した4年間。涙の最終戦に密着しました。
11月8日、戦いの舞台は横浜スタジアム。
中央大学アメリカンフットボール部『ラクーンズ』の背番号1を背負うのは、4年・宮澤光士郎。ポジションは、パスをキャッチするワイドレシーバー。
■中央大学ラクーンズ 宮澤光士郎選手(4年)
「本当に色々な人に支えられてここまでやってこられたので、感謝の気持ちというのが大きい。」
大学生活最後の試合で躍動しました。
「マジで気合い入れてやろう、ラクーンズ！」
関東1部リーグに所属する中央大学。100人近い部員が日本一を目指して活動しています。
アメフトをほとんど知らなかった宮澤に入部を決意させたのは、ある言葉でした。
■中央大学ラクーンズ 宮澤光士郎選手(4年)
「高校まではずっと野球をやっていて大学で先輩に勧誘されたときに、アメフトの日本一決定戦が〝甲子園〟で行われるよという話をされて。」
新潟高校野球部で甲子園を目指して汗を流した宮澤。最後の夏は、3回戦で敗退。甲子園の舞台に立つことはできませんでした。
夢の続きを、アメフトで―
大学日本一を決める試合『甲子園ボウル』の出場が、新たな目標になりました。
■中央大学ラクーンズ 宮澤光士郎選手(4年)
「甲子園に出るという目標があって野球を続けていたので、新しい挑戦だけど甲子園を目指せるというところにすごくひかれた。」
アメフトの基本は〝体づくり〟。
入部当初65kgだった体重は、現在83kgに。妥協せず肉体を鍛え上げました。
■中央大学ラクーンズ 宮澤光士郎選手(4年)
「ベンチプレスは、いま120kg上がる。トレーニングはやったらやっただけ結果が出る。フィジカル面では負けたくない部分があったので、本当に力を入れて取り組んだ。」
宮澤のポジションは、パスをキャッチする『ワイドレシーバー』。
野球の経験がプレーに生かされているとコーチは分析します。
■中央大学ラクーンズ 前田一之コーチ
「野球をやっていたのもあってボール・球感が良くて、落下点をしっかり見極めて確実にキャッチする能力がある。すごくまじめなので、ひとつのことを指導するとそれを自分のものにしようと思って何回も取り組んでくれる。」
頭角を現した宮澤は2年生のとき、リーグでもっとも多くパスをキャッチした選手に贈られる『リーディングレシーバー』に輝きました。
ラクーンズの選手のうち、アメフト経験者は4割ほど。他のスポーツ出身の選手にも活躍の場が与えられています。
■中央大学ラクーンズ 宮澤光士郎選手(4年)
「色々なタイプの人が色々な形で試合に出場できる。例えば、走るのが得意な人はそういったポジションで輝けるし、体重があってパワーに自信がある人は力が必要なポジションで輝ける。(フィールドにいる)11人が色々な形でチームに貢献できるのが魅力。」
アメフトで欠かせないのが〝ミーティング〟です。
■中央大学ラクーンズ 松場智紀コーチ
「自分がイメージしているプレーができているか、求められている動きができているかよくレビューしてほしいし、あらゆる状況に対応できるように。」
