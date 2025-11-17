TOMORROW X TOGETHER・HUENINGKAI、笑顔で呼びかけ「冬の札幌、おすすめです！」
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが17日、東京ドームシティで開催された『TOKYO SNOW DOME CITY』点灯式に出席。HUENINGKAIが、北海道旅行をおすすめする場面があった。
【全身ショット】キラキラで素敵！点灯式に登場したTOMORROW X TOGETHER
イベントでは、冬の思い出を問われる場面も。HUENINGKAIは「札幌旅行がとっても楽しかったです。友達と一緒に行ったのですが、いい思い出がたくさんできました。写真もたくさん撮りました」と声を弾ませ、「冬の札幌、おすすめです！」と呼びかけた。
そんなHUENINGKAIが「韓国でも年末になるといろんなところでイルミネーションが見られますが、見るたびに特別な気持ちになりますし、楽しい気持ちになります」とワクワクする中、メンバーは「5、4、3、2、1」とカウントダウンし、ボタンを押して点灯。メンバーは「Can't Stop」にノリながら、ツリーを眺めたり、しゃぼん玉に触れたり、楽しげだった。
TOMORROW X TOGETHERは、HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN（スビン）、YEONJUN（ヨンジュン）、BEOMGYU（ボムギュ）、TAEHYUN（テヒョン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）で結成された、5人組ボーイグループ。2019年3月にアルバム『The Dream Chapter: STAR』でデビューした。
20年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。昨年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にも出場した。24年にはK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催。25年8月からは自身4度目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中で、日本では、11月から埼玉・愛知・福岡・東京・大阪を巡るドームツアーを開催している。
東京ドームシティでは、きょう17日から翌年3月1日までの期間、スノードームや雪をテーマにしたイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』を開催する。昨冬の約65万球から大幅にスケールアップし、合計約100万球のLEDライトで装飾を施す。TOMORROW X TOGETHERが点灯を行ったセントラルパークの高さ約15メートルの巨大なメインツリー・WONDER SNOW TREEでは、約25万球のLEDライトがさまざまな色に変化し、15分に1度、シャボン玉と音の特別演出も実施する。
【全身ショット】キラキラで素敵！点灯式に登場したTOMORROW X TOGETHER
イベントでは、冬の思い出を問われる場面も。HUENINGKAIは「札幌旅行がとっても楽しかったです。友達と一緒に行ったのですが、いい思い出がたくさんできました。写真もたくさん撮りました」と声を弾ませ、「冬の札幌、おすすめです！」と呼びかけた。
TOMORROW X TOGETHERは、HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN（スビン）、YEONJUN（ヨンジュン）、BEOMGYU（ボムギュ）、TAEHYUN（テヒョン）、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）で結成された、5人組ボーイグループ。2019年3月にアルバム『The Dream Chapter: STAR』でデビューした。
20年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。昨年末には『第66回 日本レコード大賞』で自身初となる「特別賞」を受賞し、『第75回NHK紅白歌合戦』にも出場した。24年にはK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを開催。25年8月からは自身4度目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中で、日本では、11月から埼玉・愛知・福岡・東京・大阪を巡るドームツアーを開催している。
東京ドームシティでは、きょう17日から翌年3月1日までの期間、スノードームや雪をテーマにしたイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』を開催する。昨冬の約65万球から大幅にスケールアップし、合計約100万球のLEDライトで装飾を施す。TOMORROW X TOGETHERが点灯を行ったセントラルパークの高さ約15メートルの巨大なメインツリー・WONDER SNOW TREEでは、約25万球のLEDライトがさまざまな色に変化し、15分に1度、シャボン玉と音の特別演出も実施する。