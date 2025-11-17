外務省の金井正彰アジア大洋州局長が１７日、北京を訪問した。

中国が反発を強めている台湾有事と「存立危機事態」に関する高市首相の国会答弁を巡り、中国外務省の劉勁松（リウジンソン）アジア局長と１８日に協議する方向だ。金井氏は、答弁は日本政府の従来の立場を変えるものではないと改めて説明し、理解を得たい考えだ。

複数の外務省幹部が明らかにした。局長協議は定期開催されており、今回は日本側が訪中する方向で以前から調整が進んでいた。日中関係が急速に冷え込む中、１８日開催で急きょ一致したとみられる。

金井氏は協議の中で、首相答弁の趣旨を説明し、中国側に冷静な対応を促す方針だ。局面打開に取り組むため、対話を継続していく重要性も強調するとみられる。中国の薛剣（シュエジエン）・駐大阪総領事が首相答弁に関連して「その汚い首は斬ってやるしかない」とＸ（旧ツイッター）に投稿したことについては、強く抗議する。

中国外務省の毛寧（マオニン）報道局長は１７日の記者会見で、１８日の協議について「情報は随時発表する」と述べた。「首相の台湾を巡る誤った言論の撤回と、騒動を起こすことをやめるよう求めている」とも主張した。

中国政府は１６日、日本への留学計画を慎重に検討するよう求める通知を出した。木原官房長官は１７日の記者会見で、「戦略的互恵関係の推進という大きな方向性と相いれない」として、適切な対応を申し入れたことを明らかにした。