ポスターに大きな×印…関連は？ “黒い帽子の男”、自転車に乗り逃走か 東京・赤坂で女性刺傷
16日、東京・港区赤坂で、40代の女性が男に刺され重傷を負いました。事件が起きたライブハウスには、ポスターに大きな×印も描かれていました。女性を刺したとみられる黒い帽子の男は、現在も逃走しています。
■「人が刺された」都心で起きた白昼の凶行
17日、東京・港区赤坂で、捜査員が入念にチェックするポスターには、大きな×印が描いてありました。
都心で起きた白昼の凶行。いったい何があったのでしょうか。
16日午前10時半ごろ、「ビルの地下1階で人が刺された」と通報がありました。
赤坂のライブハウス前で、40代の女性が男に刃物で刺される事件がありました。女性は左脇腹などを刺され病院に搬送されましたが、傷は内臓まで達していて、予断を許さない状況だということです。
現場は、赤坂見附駅から西に100メートルほどのビル、地下1階にあるライブハウス。刺された女性は本業とは別に歌手活動をしていて、このライブハウスのイベントに出演する予定でした。
店の鍵が開くのを1人で待っていたところを、刺されたとみられます。
「血痕がすごかった。血がいっぱい」
■イベント告知ポスターに大きな×印
女性を刺したとみられるのは、黒い帽子と黒い作業着姿の男。自転車で走り去り、今も逃走しています。
取材により、男の事件前の行動がわかってきました。
捜査関係者によると、男とみられる人物が事件2時間ほど前から自転車や徒歩で周囲をうろつく様子が、現場近くの防犯カメラに映っていたということです。
また、防犯カメラの映像から、男は逃走中に黒い服から青い服に着替えたとみられることもわかりました。
また、現場に残されていたものがありました。
記者
「事件現場のライブハウスです。看板には大きく×印があります」
被害女性が出演予定だったイベントを告知するポスターには、大きな×印が。この×印について、警視庁は事件に関連があるのか慎重に捜査しています。
■“黒い帽子の男”自転車で逃走か
現場付近で、犯人らしき人物を目撃したという人は。
目撃者
「男性がちょっと不自然な感じで勢いよく走って行ったので、こちら側に。黒い帽子とマスクをしてて、180センチくらいの人。ものすごい勢いで、このくらいのカバンを持って走って行った。それがいわゆる犯人が逃げる感じだったので」
その後の“逃走ルート”については…。
目撃者
「曲がったところに自転車が置いてあり、それに飛び乗って走って行った」