ESA「地球防衛のリハーサル」できた 「3I/ATLAS」軌道を高精度で分析

欧州宇宙機関(ESA)は、太陽系外から飛来した恒星間天体「3I/ATLAS」の軌道予測精度を10倍向上させることに成功したと発表しました。

火星周回軌道上にある火星探査機のデータを活用したことで実現しました。

ESAは「地球防衛のリハーサルができた」とその意義を強調しています。

火星と地球からの観測で分かったこと

2025年7月1日に発見された3I/ATLASは、通常の彗星とは異なり、太陽系の外から飛来してきました。太陽系の外からやってくる恒星間天体は非常に珍しく、観測史上３つ目となります。

「3I/ATLAS」の直径は、440メートルから5.6キロメートルと推定されていて、時速約21万km＝秒速58キロという驚異的な速度で太陽系を突っ切っています。太陽系を回っている彗星とは違い、二度と戻ってくることはありません。

火星探査機を使った観測とは

「3I/ATLAS」の軌道計算は、これまで地球からの観測データに限られていました。しかし、「3I/ATLAS」が、10月1日から7日にかけて火星の約2900万km近くを通過した際、ESAなどの火星探査機エクソマーズ・トレースガス・オービターが観測を実施し、これをもとにESAが軌道計算をしました。

この火星周回軌道からの観測で、地球からとは異なる角度からデータを取得することができました。この２つの視点を組み合わせた三角測量で、「3I/ATLAS」の軌道予測精度が飛躍的に向上したのです。

精度向上のカギ 両目で見るのと同じ「三角測量」って？

今回の精度向上のカギは、三角測量にあります。

三角測量は、２つの地点からある一点を見たときの角度を分析して、正確な距離を計算する方法で、人間が左目と右目の２つの視点で奥行きを感じるのと同じ仕組みです。

「火星周回軌道にある探査機」という地球から大きく離れた第二の視点から観測することで、地球上の観測データとの間に、大きな角度の差（視差）が生まれました。

この二つの視点を組み合わせた三角測量で、奥行き方向の誤差が大幅に縮小し、軌道予測の精度が飛躍的に向上しました。

地球防衛のための「リハーサル」に

ESAの研究チームは「結果は当初の予想に比べて10倍の精度向上となり驚きました」としています。

その上で「3I/ATLASは地球に危険をもたらすものではありませんが、今回の観測は、地球防衛のための貴重な“リハーサル”となりました。」と述べています。

ESAの研究チームは、「このデータ取得は簡単ではありませんでした。火星探査機は本来、火星表面の高解像度観測用に設計されています。今回は、この機器を宇宙空間に向け、暗く小さな3I/ATLASを捉えるという難しい観測に挑戦しました。」とその意義を強調しています。

地球に接近する小惑星や彗星 確認されているだけでも４万個

地球に接近する小惑星や彗星などの天体は、「地球近傍天体 (NEO: Near-Earth Object)」として世界の宇宙機関によって継続的に追跡・分類されています。宇宙機関は、

発見され軌道が確定しているNEOの総数は日々増加していますが、約4万個近くの小惑星や彗星が確認されています。

今回の地球防衛リハーサル 「軌道計算の意義」

今回のESAの成果は、衝突など地球に脅威をもたらす可能性のある小惑星や彗星の軌道を予測する際、複数の視点からのデータを組み合わせることの重要性を示しています。

仮に今後、地球にとって脅威となる小惑星や彗星が発見された場合に、様々な宇宙探査機のデータを使って、軌道をより正確に予測できることが証明されたことになります。

太陽系から離れていく「3I/ATLAS」 次はJuice探査機が観測中

現在、ESAの木星氷衛星探査機（Juice）が「3I/ATLAS」の観測を続けています。太陽最接近後の、より活発な状態の彗星を観測できる貴重な機会となっています。

恒星間天体の特異な組成

3I/ATLASは、これまでの観測から太陽系の彗星とは大きく異なる特徴を持つことが判明しています。特に水に対する二酸化炭素の比率が、太陽系の彗星の約63倍と異常に高く、表面に分厚い「二酸化炭素の氷の殻」を持つ可能性が指摘されています。

この特異な構造は、数十億年にわたって宇宙を漂う間に「銀河宇宙線」によって表面が変質した結果と考えられていて、その内部にははるか遠い宇宙の原始的な状態が隠されている可能性があると分析されています。

今後のJuiceによる観測で、さらに新たな発見が得られるか注目されます。

