JO1川西拓実、不安・辛さを思い出す瞬間明かす【シャドウワーク】
【モデルプレス＝2025/11/17】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川西拓実が17日、都内で行われた「連続ドラマＷ シャドウワーク」（WOWOW／毎週日曜午後10時〜・全5話／23日スタート）の完成報告会に多部未華子、桜井ユキ、石田ひかり、寺島しのぶとともに出席。不安や辛さを思い出す瞬間を明かした。
劇中で紀子が辿り着いたシェアハウスにルールがあることから「自分自身のルール」を聞かれると、川西は「夜風を浴びる」と回答。「僕は夜に不安なこととか、辛いこととかをすごく思い出してしまうことがある」と告白し「日本の四季ってすごく素敵じゃないですか。だから、四季それぞれの夜風を浴びてリセットできるっていうのがすごく好きで。寝る前に夜風を浴びています」と話した。
さらに最後には、「足首を温める」と回答した多部の真似をして「でも足首は温めながら」と付け加え、会場に笑いが起きると「ややウケかな」と分析。「すいま〜せん」と小さな声で可愛く謝罪をしていた。
原作は、「誰かがこの町で」が連続ドラマＷにて映像化された江戸川乱歩賞作家・佐野広実による同名小説。夫からのドメスティック・バイオレンスの被害に苦しむ妻たちが、絶望の果てで生きるためにたどり着いた“究極のシスターフッド”を描くミステリーとなっている。（modelpress編集部）
