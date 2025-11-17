TOMORROW X TOGETHER「特別な場所」2度目の東京ドーム公演へ意気込み 日本旅行の思い出も語る
【モデルプレス＝2025/11/17】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が2025年11月17日、東京ドームシティにて開催されたウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』点灯式に登壇。2026年に控える東京ドーム公演への意気込みを語った。
【写真】BTS弟分5人、日本イベント ツリー点灯の瞬間
現在日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』を開催中の同グループ。2025年11月15日〜16日、埼玉・ベルーナドーム公演を終えたばかりだが、SOOBIN（スビン）は「いつものようにMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンネーム）の皆さんがとても楽しんでくれたので、僕たちも楽しく公演できましたし、初の日本5大ドームの良いスタートを切れたようで嬉しかったです」とにっこり。YEONJUN（ヨンジュン）は「いつも感じることですが、MOAの皆さんの掛け声が大きくて本当に嬉しく感じました。新しい曲を披露できたのも良かったですね」と振り返った。
2026年1月21日〜22日に控える東京ドームでの2days公演への意気込みを聞かれたBEOMGYU（ボムギュ）は「去年に続き2回目の東京ドーム公演ができることを光栄に思います。やっぱり東京ドームは特別な場所ですし、来年の公演もとっても楽しみにしています」と期待を高めている様子。また、東京ドームシティには様々な施設があることから、どこに行ってみたいかと尋ねられると、TAEHYUN（テヒョン）は「僕たち5人みんな温泉が好きなのですが、室内温泉があると聞いたので、みんなでのんびり楽しんでみたいです」と5人でゆったり滞在したいと希望も明かしていた。
日本ツアー真っ只中の彼らだが、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）が印象的な冬の思い出として「今年行った札幌旅行がとっても楽しかったです」と挙げる日本好きの一面も。「友達と一緒に旅行に行ったんですが、本当にいい思い出がたくさんできました。写真もたくさん撮りましたし、有名な観光地も巡りました」と満喫したようで、日本語で「冬の札幌おすすめです！」とお茶目に笑った。
スノードームや雪をテーマにしたイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』。開催初日の11月17日にTOMORROW X TOGETHERのメンバー全員をゲストに迎え、高さ約15mの輝くツリー「WONDER SNOW TREE」前にて点灯式を実施した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆TOMORROW X TOGETHER、東京ドーム公演への意気込み
◆HUENINGKAI（ヒュニンカイ）冬の思い出明かす
◆TOMORROW X TOGETHER、東京ドームシティに全員で降臨
【Not Sponsored 記事】