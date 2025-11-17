米大リーグ・ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）が2025年11月16日、自身のインスタグラムを更新。愛犬カルロスとのツーショットを披露した。

「我が家に来て1年が経ちました」

山本投手は、「僕の愛犬のカルロスです！」と愛犬を紹介。「8月で、ドッグシェルターから我が家に来て1年が経ちました」、「散歩、昼寝、ご飯が大好きです」とつづっていた。

また、「動画はカルロスに出会った時です」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、山本投手はサングラスをかけ、黒いTシャツ姿で愛犬・カルロスを抱え、笑顔で航空機のタラップに乗る姿を披露していた。

4枚目では、カルロスがサングラスをかけたお茶目なアップショットを披露。6、7、8枚目ではぐっすりと眠るカルロスのソロショットを公開。とくに8枚目は、がっつり口を開けて「爆睡」している様子で、豪快な寝顔をみせている。

この投稿には、「癒されます」「カルロスは陰のMVPですね」「かわいいいい」「すっかり家族になった感じが伝わります！」「爆睡しとるやん」「凄い寝顔で笑っちゃいました」といったコメントが寄せられていた。