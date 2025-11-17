3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月10日（月）の放送では、最新情報について語りました。

Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

――Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年を記念して、ファッション＆コレクティブル マーケットプレイス「SNKRDUNK(スニーカーダンク）」にて、NEW ERA®のベースボールキャップ・バケットハットの抽選限定販売が決定しました。3種のオリジナルロゴの刺繍が施されたNEW ERA®のベースボールキャップとバケットハットをラインナップ。購入特典として、ベースボールキャップ・バケットハットと同デザインロゴのピンズのプレゼントも。コラボアイテムの抽選受付は、「SNKRDUNK」アプリ内の特設サイトにて11月18日(火)20:00〜11月30日(日)23:59まで。

【NEWS🍏】

⁡

＼Mrs. GREEN APPLE × SNKRDUNKコラボ決定‼️／

⁡

「NEW ERA®」とのコラボによる、

オリジナルロゴ刺繍入りキャップ＆バケットハットが登場✨

⁡

3種類のオリジナルロゴによる刺繍が施されたデザイン、

カラーは ベージュ・ブラック・ネイビー の全3色展開。… pic.twitter.com/WzVr0hhoiK https://t.co/WzVr0hhoiK — Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) November 6, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1986267309108081096?ref_src=twsrc%5Etfw

🎵 #MZINE https://twitter.com/hashtag/MZINE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw エンジン📕



11月のピックアップアーティストが#PSYCHICFEVER https://twitter.com/hashtag/PSYCHICFEVER?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw に決定しました✨#若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw (#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)と

初登場 #りんたろー https://twitter.com/hashtag/%E3%82%8A%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%8D%E3%83%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw。(#EXIT https://twitter.com/hashtag/EXIT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)が、

世界で活躍する7人の魅力を

徹底深掘りします🔎



来月のM:ZINEもお楽しみに💖@psyfe_official https://twitter.com/psyfe_official?ref_src=twsrc%5Etfw@AORINGOHUZIN https://twitter.com/AORINGOHUZIN?ref_src=twsrc%5Etfw @rinnxofficial https://twitter.com/rinnxofficial?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/YoTd03MBru https://t.co/YoTd03MBru — M:ZINE【エンジン】 (@MZINE_tvasahi) October 25, 2025 https://twitter.com/MZINE_tvasahi/status/1981888440326377902?ref_src=twsrc%5Etfw

【予告】

／

ローソン × Mrs. GREEN APPLEキャンペーン

＼

12/16(火)から実施決定

詳細は後日発表です(^^)お楽しみに！

「MGAクリスマスケーキ４号」の予約は12/1まで♪#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #ローソン_MGA https://twitter.com/hashtag/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3_MGA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfwhttps://t.co/JwrSTHn2bk https://t.co/JwrSTHn2bk pic.twitter.com/sQ6GargwOi https://t.co/sQ6GargwOi — ローソン (@akiko_lawson) November 9, 2025 https://twitter.com/akiko_lawson/status/1987657011681718470?ref_src=twsrc%5Etfw

大森：NEW ERA®コラボ、解禁されました！ こちらも2年前ぐらいから話していたので……やっと届けられた！若井：よっしゃよっしゃ〜！大森：デザインもかわいいので、楽しみにしていてください！大森：で、若井さんの「M:ZINE」！（※若井がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」）若井：今月のゲストはPSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE（サイキック・フィーバー・フロム・エグザイル・トライブ）さんでございます！ 楽しい放送になっています！ お楽しみにっ！大森：そして、ローソン× Mrs. GREEN APPLEコラボのティザーが解禁されまして。クリスマスケーキの予約がリマインドされます！（※12月16日（火）〜実施決定。詳細は12月上旬発表）若井：リマインド、大事！番組では他にも、番組内での“新企画”を発表する場面もありました。



