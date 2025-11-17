3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
11月10日（月）の放送では、最新情報について語りました。


Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



――Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年を記念して、ファッション＆コレクティブル マーケットプレイス「SNKRDUNK(スニーカーダンク）」にて、NEW ERA®のベースボールキャップ・バケットハットの抽選限定販売が決定しました。
3種のオリジナルロゴの刺繍が施されたNEW ERA®のベースボールキャップとバケットハットをラインナップ。購入特典として、ベースボールキャップ・バケットハットと同デザインロゴのピンズのプレゼントも。コラボアイテムの抽選受付は、「SNKRDUNK」アプリ内の特設サイトにて11月18日(火)20:00〜11月30日(日)23:59まで。

大森：NEW ERA®コラボ、解禁されました！ こちらも2年前ぐらいから話していたので……やっと届けられた！

若井：よっしゃよっしゃ〜！

大森：デザインもかわいいので、楽しみにしていてください！



大森：で、若井さんの「M:ZINE」！（※若井がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」）

若井：今月のゲストはPSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE（サイキック・フィーバー・フロム・エグザイル・トライブ）さんでございます！ 楽しい放送になっています！ お楽しみにっ！



大森：そして、ローソン× Mrs. GREEN APPLEコラボのティザーが解禁されまして。クリスマスケーキの予約がリマインドされます！（※12月16日（火）〜実施決定。詳細は12月上旬発表）

若井：リマインド、大事！



番組では他にも、番組内での“新企画”を発表する場面もありました。

