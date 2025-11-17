海の厄介者「アイゴ」を使ったメニューの試食会が行われました。

【写真を見る】｢くさい｣｢売れない｣ 海の厄介者“アイゴ”をおいしく食べる！ 飲食店やホテル中心にSea級グルメ開発 12月にお披露目へ 愛知･田原市

17日午後、愛知県田原市で開かれた試食会。つくねや鍋、フライなどがずらりと並び、地元の飲食店やホテルなどが12品を出品しました。

すべてに使われている食材が…



（仲買人 渥美魚市場 11月7日）

「あんなんいらんよ。アイゴ、売れんもん。くさいし、それ売るくらいなら他に売れる魚ある」



（渥美魚市場 清田幸広代表）

「磯を荒らすということで、害魚的な扱いを受けている」





海の厄介者…「アイゴをSea級グルメに」

「アイゴ」は内臓から出る強い臭いで、商品価値がほとんどないと言われる一方、磯を食い荒らし「磯焼け」の原因にもなるとされる“海の厄介者”。

なんとか有効活用できないかと、地元の商工会の有志らが計画したのが「アイゴをSea級グルメに」というきょうの試食会だったのです。



アイゴのすり身に長いもなどを合わせた「伊良湖ハートつくね」。ハートの形にかたどり、インスタ映えを狙いました。

（参加者）

「おいしいです。味が全部違って全部おいしい。不思議です」

「食べたら、『あ、おいしいや』ってなると思う」

「商業に活用して、プラス海がきれいになれば。一石二鳥で越したことはない。村おこしにはちょうどいい」



今後、それぞれの店で商品化の検討や改良を重ね、完成したメニューは12月に改めてお披露目される予定です。