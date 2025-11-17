欧州委経済予測 ユーロ圏成長率予測、２５年１．３％に引き上げ、２６年１．２％に引き下げ 欧州委経済予測 ユーロ圏成長率予測、２５年１．３％に引き上げ、２６年１．２％に引き下げ

リンクをコピーする みんなの感想は？

欧州委経済予測 ユーロ圏成長率予測、２５年１．３％に引き上げ、２６年１．２％に引き下げ



ユーロ圏の2025年GDP成長率予測を0.9%から1.3%に引き上げ、2026年予測は1.4%から1.2%に下方修正

ユーロ圏のインフレ率を2025年2.1%、2026年1.9%、2027年2.0%と予測（2024年は2.4%）

ユーロ圏の2025年予算赤字をGDP比3.2％、2026年3.3％、2027年3.4％と予測



フランスの財政赤字は2024年のGDP比5.8%から2025年には5.5%に縮小、2026年には4.9%と予測

イタリアの財政赤字は予想より早く縮小、2025年は3.0%、2026年は2.8%に達すると予測（2024年は3.4%）

ドイツの財政赤字を2025年にGDP比3.1%、2026年に4.0%と予測（2024年は2.7%）



ユーロ圏の公的債務は2024年の88.1%から2025年に88.8%、2026年に89.8%に上昇すると予測

フランスの公的債務は2024年の113.2%から、2025年にGDP比116.3%、2026年に118.1%、2027年に120.0%に上昇すると予測

イタリアの公的債務を2025年にGDP比136.4％、2026年に137.9％、2027年に137.2％と予測（2024年は134.9％）

外部サイト