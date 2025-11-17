定数を大幅に上回る立候補者による激戦となった射水市議会議員選挙。自民党は公認・推薦だけで定数を上回り、新人女性2人も当選しました。選挙戦の様子を振り返ります。梅本記者のリポートです。



今回の射水市議会議員選挙は、定数20に対し、30人が立候補しました。前回より定数が2議席減り、立候補者が定数を大幅に上回る、激戦となりました。



有権者 80代男性

「多くの人が立候補されることはいいことやと思いますよ。いろんな見方からそれぞれ有権者に訴えるから」





射水市議会は富山県内で唯一、女性議員がいませんでした。そんななか、今回の選挙には無所属の新人女性4人が自民党の推薦を受けて立候補し、2人が初当選しました。初当選した岩口久梨果さん「じゃあ、始めますよ、いい？、じゃあ、音楽スタート、はい」初当選したうちの一人、27歳の岩口久梨果さんは、射水市を若い世代にとって暮らしやすい場所にしたいとの思いから立候補しました。選挙戦に向けては、女性の政治参画に力を入れている種部恭子県議の後押しもありました。陣営の中心メンバーは、同級生や交流を深めてきた市内の20代や30代の人たちです。自身の取り組みを進めるには、若い世代が選挙や政治に関心を持つことが欠かせないと考え、SNSで率直な思いも発信しました。岩口久梨果さん「いい大人がガンバローとか言うて、はちまきまいてやっとるがも、中学生が見てドン引きしとったもんね」種部恭子県議「外から来る人、こう残したい、入れていくような地域を残したい、という思いで、地域のために役立って、いいじゃないですか。頑張ってもらいましょうよ。好きなことさしてください」岩口久梨果さん「あたたかい街を残していくために、私はそもそもこの街を残していきたい、そのために、若者に選ばれる街にならないといけないと考えていまして、その若者と、行政をつなぐパイプ役になりたい」種部県議は、悩みや怒りの背景に政治の課題があるのではないかと考える女性たちが集まり、女性の政治参画について意見を交わす場を設けています。種部恭子県議「別に女でも男でも仕事できればいいと思ってるんですよ。女性が入ってくると、厚みが出るんですよ、政策に。そのために絶対必要なんで」意見交換の場は、今年4月の富山市議選や、先月の入善町議選での女性議員の誕生にもつながっています。種部恭子県議「議員になったらどのくらい生活に制約があるのかとか。女性ならではの心配をしているんですよね。男の人とはちょっとまた違う悩みがある。それを一歩超えるということが必要なので。私は背中を押す役割」今回の射水市議選は、定数20に対し、自民党が22人を公認・推薦し、自民系だけで定数を上回る異例の事態となりました。前回、12年ぶりに待望の市議会議員が誕生した射水市東部の海老江地区では、2期目を目指す自民党の現職と、無所属で自民党の推薦を受けた新人女性が立候補し、現職陣営は、複雑な思いを抱えながら選挙戦を戦っていました。杉浦実さん「全然（情勢が）読めません。絶対に負けるわけにはいきません。自分の思いは、誰が、地元のために働いてくれるか。誰が、射水市のために働いてくれるか。市民の方からは、自民党は何を考えてるんだ、（定数）20名に対して22名の推薦公認ちゃ、ちょっとおかしくないのと。そういう意見は多くききました。それは今後、自民党の、支部のほうには訴えていきたいと思います」自民党射水市連の永森直人支部長は、市議会議員は地区の代表という時代ではなくなっているとしたうえで、公認や推薦が定数を上回ったことについては「立候補にあたって自民党を選んでもらったことを尊重した」としています。今回の選挙では、自民党は公認の7人全員が当選しました。また、推薦した15人のうち9人が当選しました。射水市議と県議を務めた、共産党の津本二三男さんがトップ当選。立憲民主党は、元職の澤村理さんが当選して議席を獲得しました。公明党は新人が初当選。一方、維新は新人が及ばず議席を獲得できず、県内の選挙で初挑戦となった日本保守党も議席獲得には至りませんでした。射水市は誕生して20年。公共施設の再編や、能登半島地震の液状化被害への対応などの課題があります。有権者 20代男性「南北で格差が出始めてる部分があるんで。もうちょっと、住みやすい街づくりってものを考えていただければと思っています」有権者 30代男性「私が子育て世代なんですけども、子どもの政策とかそういったことを重視してますね」市議会には、多様な議論を重ね、市民のニーズに応えていくことが求められます。