絶妙な塩梅だ。アイドルグループ・Chuu Cuteの河本景が11月15日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演。共演者の無茶ぶりに応えて、アンミカの“30％モノマネ”を披露した。

【映像】アンミカ30％モノマネとは

番組では、出演者たちが2チームに分かれてボートレース予想で対決。勝利したチームにはご褒美がある一方、負けたチームは罰ゲームをするのがルールで、この日は木津つばさ、大平峻也、和田雅成の2.5次元俳優チームが敗北した。ここでスタッフから出されたお題は「3人でなんかおもしろいことをしろ」。これに3人が「ざっくりすぎる」と指摘する中、MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が「けいえる、なにかある？」と聞くと、河本は「じゃあ、まんじゅうで3％モノマネ」とリクエストした。

3％モノマネとは、木津が得意とするネタ。3人がそれぞれ顔でまんじゅうを表現すると、「誰の3％がよかった？」と聞かれた河本は「やっぱりつばさん」と笑いながら答えた。その流れで、今度は木津から「じゃあけいえる。30％アンミカさんをやってもらっていい？」との要求。藤森が「3％でも100％でもない。30％アンミカさん。それではお願いします！」と振ると、河本は大きく目を開いて作り笑顔を見せた。

これには一同が「上手」「すばらしい」「すごい！」などと大絶賛。ファンからも「目力」「正解すぎる」「アンミカさん、ちょっとわかるw」「控えめのアンミカ」「これは30％」などと多くのコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

