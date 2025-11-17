K-1チャンピオンの武尊と結婚したタレント・川口葵が“ボンビーガール”としてチャンスを掴むまでの苦労を告白。3年間で200ものオーディションに落ち続けても諦めなかった根性、負けず嫌いの原動力を明かした。

【映像】武尊の妻・川口葵の水着姿

11月14日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#11が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは川島海荷。

今回密着したのは、K-1で史上初めて世界3階級制覇を成し遂げた武尊（34）と今年7月に結婚したタレント・川口葵（26）。2人は今年7月に結婚を発表。川口の誕生日に武尊からプロポーズしたという。

モデルや俳優として活躍の場を広げる川口だが、芸能人として世間から脚光を浴びるようになるまでには苦労も。川口は「（高校卒業後）アルバイトをしながら、なにかしらのオーディションを。多分200くらい受けたんじゃないかな。でも1個も受からなかった」と全敗した苦い過去を明かした。

川口がようやくチャンスを掴んだのは、2020年に放送された『幸せ！ボンビーガール』。川口がオーディションに挑戦し始めてからなんと3年も経っていた。

その根性と原動力は、自身が3姉妹の長女で母子家庭育ちだからだそう。「お金を稼いで家に入れたかった」「絶対見返したい。そういう負けず嫌いな部分がありました」と不屈の精神をにじませた。