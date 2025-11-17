不倫相手と夫が2人でいるところを見るのは、精神的につらいですよね。ただ場合によっては、3人で話し合いをしなくてはいけなくなることもあるでしょう。そんなとき、夫と不倫相手の様子を見て幻滅することがあるようで……？

今回は、夫と不倫相手の茶番を見て妻の怒りが爆発した話をご紹介いたします。

夫と不倫相手の茶番

「夫が不倫をしました。素直に不倫したことを認めた夫は、不倫相手を家に連れてきたんです。不倫相手は謝罪して慰謝料を渡してきました。すると、夫は『君が払う必要はない！』『謝るだけで十分だから』『お金は俺がなんとかする！』と不倫相手に言い始めたんです。不倫相手は『これで奥様の気が晴れるなら……』とか言い出して、私はなんの茶番を見せられているんだろう、と虚しくなりましたね。そんな2人を見ていたら怒りが爆発して『今すぐ帰って！』『二度と来ないで！』と言って追い出しました。

夫とは離婚したけど、今頃あの2人がどうなっているのかなんて、心底どうでもいいと思ってしまいますね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ こんな茶番を見せられたら、不倫したくせに反省などまったくしていないように見えますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。