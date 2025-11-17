JR美祢線の復旧に採用されるBRT「バス高速輸送システム」とはどんなものなのか、美祢市の住民らが九州のBRT先進地を視察しました。



JR九州の日田彦山線BRTを視察したのは、美祢市の於福駅、厚保駅の利用促進に取り組む住民らです。



福岡・北九州市と大分・日田市を結ぶ日田彦山線は、2017年の九州豪雨で被災し、2023年に一部路線がBRTで復旧。



停留所は道の駅や学校の前にも設置され、その数は被災前の3倍、便数も1.5倍となっています。





美祢線は2023年の豪雨で被災し、BRT「バス高速輸送システム」での復旧を目指していて、10月から法定協議会での議論が始まっています。住民らがBRTを直接見るのは初めてです。鉄道の跡地にできた14キロほどの専用道路の乗り心地や、停留所の位置などを確認し、復旧後のイメージを膨らませていました。（厚保地域交流ステーション振興協議会 米田信義会長）「乗り心地が良い、ディーゼル車に比べれば静かで良い」（於福地域交流ステーション推進協議会 村田裕子会長）「（BRT専用道は）線路を走ってないけど列車に乗っている感覚が感じられる。みなさんに体験して欲しい」住民らは今後、視察の感想を他の住民にも共有し、法定協議会の事務局にBRTに対する意見書を提出するということです。