サッカーJ3で3位の鹿児島ユナイテッドFCは16日、19位の讃岐と対戦し、引き分けました。



J3リーグはこの試合を含めて、残り3試合。ユナイテッドはアウェーでJFL降格の危機にある19位讃岐と対戦しました。前半5分、ユナイテッドは讃岐にディフェンスラインの裏を取られますが、ここは、キーパーの山内がセーブします。讃岐のディフェンスをなかなか崩せないユナイテッドは後半35分、ンドカからのパスをもらった米澤がシュート。しかし、これは枠の外。ゴールネットを揺らすことができません。ユナイテッドは、試合終了間際、コーナーキックから米澤がヘディングシュート！これが、クロスバーにあたり、こぼれ球を青木が押し込もうとしますが、讃岐のディフェンスが足を出し、ゴールを割ることができません。下位の讃岐相手に0対0、痛恨の引き分けです。



J3の順位表です。上位2チームとの勝ち点差は6。栃木シティか、八戸が2連敗してユナイテッドが2連勝すれば、J2の自動昇格枠に滑り込める可能性があります。

ナイテッドの次の試合は23日。ホーム最終戦で16位の琉球と対戦します。試合の模様は、KYTで実況生中継します。