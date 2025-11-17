「20周年記念 特別終了画面 書き換えサービス」のイメージ

リコーイメージング株式会社は、「GR DIGITAL」の発売20周年を記念した一連のイベントを11月22日（土）～11月24日（月・振替休日）にかけて開催。参加申し込みを受け付けている。

初代「GR DIGITAL」は2005年10月に発売。有効813万画素の1/1.8型CCDに、28mm相当F2.4の単焦点レンズを組み合わせたデジタルカメラとして登場し、フィルムカメラ「GR1」の再来として人気を博した。当時の価格は8万円前後だった。

会場は東京都渋谷区のSO1ギャラリーとGR SPACE TOKYO。どちらかの会場を訪れると「RICOH GR 周年記念ステッカー」がもらえる。また、両会場への来場者には、GR DIGITALからGR IVまでのGR公式カタログ表紙（9種類）ビジュアルのミニステッカーセットがプレゼントされる。

特別展示「GR chronicle 2005-2025 ―カタログで綴る軌跡―」

GR DIGITAL（2005年発売）から、GR IV（2025年発売）までの公式カタログ作品から数点ずつを展示。スペシャルモデルを含めた実機の展示も予定されている。

日時

2025年11月22日（土）～11月24日（月・振替休日）11時30分～19時00分

場所

SO1ギャラリー

展示作家

安達ロベルト、アミタマリ、上田義彦、大室徹也、操上和美、菅原一剛、鈴木光雄、望月宏信、森山大道、渡部さとる

Special Thanks：ハルカトミユキ

GR Photo Walk

ゲスト写真家とともに、GR SPACE TOKYO付近を撮り歩くフォトウォーク企画。GR IV、GR IIIxの貸し出しも受けられる。

HARAJUKU Photo Walk with Kyosuke Hamao

HARAJUKU Photo Walk with Tomas H. Hara

場所

日時：2025年11月22日（土）14時00分～16時30分 ゲスト写真家：濱尾京介 定員：10名（先着順） 申し込みフォーム日時：2025年11月23日（日）14時00分～16時30分 ゲスト写真家：トーマス・ハラ 定員：10名（先着順） 申し込みフォーム

GR SPACE TOKYO

トークイベント&GR Lesson

特別展示「GR chronicle 2005-2025 ーカタログで綴る軌跡 ー」との連動企画。ゲストによるトークイベントに加え、GRの機能をレクチャーする使い方講座「GR Lesson」の特別編を実施する。

実施日

11月24日（月・振替休日）

トークイベント（1）

GR Lesson スペシャル（スタートアップガイド編）

トークイベント（2）

トークイベント（3）

場所

時間：12時00分～13時30分 ゲスト：安達ロベルト、鈴木光雄、渡部さとる（ナビゲーター：福島晃） 内容：GR DIGITALのカタログ作品撮影作家による、当時の作品からGR IVまでの作品紹介、GRとの出会いについてなど 申し込みフォーム時間：14時00分～15時00分 内容：GRの機能にフォーカスしてレクチャーするリアル使い方講座「GR Lesson」の特別編。通常より多い人数が参加できる。 申し込みフォーム時間：15時30分～16時30分 ゲスト：阿部裕介、嶌村吉祥丸 内容：展示作品や写真表現についてなど 申し込みフォーム時間：17時30分～19時00分 ゲスト：菅原一剛、野口智弘、福島晃 内容：GR DIGITAL誕生秘話、GR IIIカタログ制作裏話、写真をモノとして残す意味、写真の魅力についてなど※予約申し込みは終了

GR SPACE TOKYO

20周年記念 特別終了画面 書き換えサービス

GR III、GR IIIx、GR IVの電源OFF時に表示される画面を特別仕様にするサービス。20周年を記念したデザインの画面になる。書き換えを依頼できるGRは複数台でも可能。

日時

11月22日（土）～11月24日（月・振替休日）11時30分～19時00分

場所

GR SPACE TOKYO

事前予約

申し込みフォーム

20周年記念イベント限定グッズ販売

数量限定のグッズを販売。具体的な内容は追って公開されるという。

日時

11月22日（土）～11月24日（月・振替休日）11時30分～19時00分

場所

GR SPACE TOKYO