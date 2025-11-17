WANIMAがデビュー10周年を記念したライブ映像作品集『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』を来年1月28日にリリースすることを発表した。

今作は豪華3枚組仕様となっており、DISC1には2024年11月に開催した＜Catch Up TOUR Final 2022-2024＞有明アリーナ公演を収録。DISC2には今年6月の＜Sorry Not Sorry TOUR＞ツアーファイナル・パシフィコ横浜 国立大ホール公演、そしてBONUS DISCには、年末の忘年会イベント＜Boil Down 2024＞（※2025年からBAMBOOM NIGHTへ名称変更）より、東京ガーデンシアター公演の12曲を収録する。それぞれのツアーごとにテーマが際立つ3枚で、WANIMAのライブを様々な角度から味わえる映像作品BOXだ。また、ライブ写真をふんだんに掲載したブックレットも同梱される。

さらに、ファンクラブ「WANIMA MEMBERS」限定特典として＜Sorry Not Sorry TOUR＞の裏側に密着したドキュメンタリーDVDも付属。デビュー10周年イヤーの集大成を飾る映像作品集となった。

■『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』

2026年1月28日（水）発売

予約：https://WANIMA.lnk.to/THE_JUNCTION ・Blu-ray （Blu-ray 3枚組）

価格：\9,800 (税込) 品番：WPXL-90356〜8 ・DVD （DVD3枚組）

価格：\8,800 (税込) 品番：WPBL-90694〜6 パッケージ形態：

3トールケース / 三方背BOX仕様 / 64Pカラーブックレット DISC 1

「Catch Up TOUR Final 2022-2024」

2024​.11​.9 TOKYO ARIAKE ARENA 1​. 名もなき日々

2​. 1988

3​. Do you get it now ?

4​. Oh!? lie! wrong!!

5​. Cheddar Flavor

6​. 曖昧

7​. 1CHANCE

8​. つづくもの

9​. FLY & DIVE

10​. BIG UP

11​. Midnight Highway

12​. りんどう

13​. マザー

14​. サシヨリ

15​. 雨あがり

16​. Damn away

17​. This That Shit

18​. オドルヨル

19​. 眩光

20​. 夏暁

21​. 夏の面影

22​. Rolling Days

23​. Hey Lady

24​. 舞台の上で DISC 2

「Sorry Not Sorry TOUR」

2025​.6​.27 Pacifico Yokohama National Convention Hall 1​. Sorry Not Sorry

2​. Focus on me

3​. 夏暁

4​. Do Gang

5​. ONCE AGAIN

6​. ネガウコト

7​. Oh!? lie! wrong!!

8​. 眩光

9​. マザー

10​. 存在

11​. りんどう

12​. EASY PUNK

13​. いいから

14​. 月の傍で

15​. BIG UP

16​. DISCOVER

17​. 爛々ラプソディ

18​. Rolling Days

19​. オドルヨル

20​. ともに

21​. ♡Dear me♡ BONUS DISC

「Boil Down 2024」

2024​.12​.15 TOKYO GARDEN THEATER 1​. Shatter Fate

2​. ララバイ

3​. JOY

4​. LIFE

5​. 昨日の歌

6​. Japanese Pride

7​. 終わりのはじまり

8​. エル

9​. いつもの流れ

10​. JUICE UP!!のテーマ

11​. BIG UP

12​. 眩光 【チェーン別購入者特典情報】・WANIMA FANCLUB 「MEMBERS」：「Sorry Not Sorry Tour Documentary」DVD

・ワーナーミュージック・ストア：クリアファイル（A4サイズ）

・タワーレコード：アクリルキーホルダー

・HMV：スマホサイズステッカー

・Amazon.co.jp：コットン巾着

・楽天ブックス：シューレース

・セブンネットショッピング：サコッシュ

・応援店：ポストカード

・ツアー会場：トートバッグ ※WANIMA FANCLUB 「MEMBERS」特典は会員様のみご予約いただけます。

※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

■＜-BANBOOM NIGHT 2025-＞

11月25日(火) Zepp Haneda（TOKYO）

11月26日(水) Zepp Haneda（TOKYO）

12月04日(木) Zepp Sapporo

12月06日(土) 仙台PIT

12月09日(火) Zepp Nagoya

12月10日(水) Zepp Osaka Bayside

12月18日(木) Zepp Fukuoka

12月22日(月) 熊本城ホール メインホール 各種チケット情報は特設サイトで随時更新中。

https://wanima-live.com/bamboomnight2025/

関連リンク

◆WANIMA オフィシャルサイト

◆WANIMA オフィシャルX

◆WANIMA オフィシャルInstagram