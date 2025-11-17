WANIMA、3本のライブを収めた映像作品BOX『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』をリリース
WANIMAがデビュー10周年を記念したライブ映像作品集『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』を来年1月28日にリリースすることを発表した。
今作は豪華3枚組仕様となっており、DISC1には2024年11月に開催した＜Catch Up TOUR Final 2022-2024＞有明アリーナ公演を収録。DISC2には今年6月の＜Sorry Not Sorry TOUR＞ツアーファイナル・パシフィコ横浜 国立大ホール公演、そしてBONUS DISCには、年末の忘年会イベント＜Boil Down 2024＞（※2025年からBAMBOOM NIGHTへ名称変更）より、東京ガーデンシアター公演の12曲を収録する。それぞれのツアーごとにテーマが際立つ3枚で、WANIMAのライブを様々な角度から味わえる映像作品BOXだ。また、ライブ写真をふんだんに掲載したブックレットも同梱される。
さらに、ファンクラブ「WANIMA MEMBERS」限定特典として＜Sorry Not Sorry TOUR＞の裏側に密着したドキュメンタリーDVDも付属。デビュー10周年イヤーの集大成を飾る映像作品集となった。
■『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』
2026年1月28日（水）発売
予約：https://WANIMA.lnk.to/THE_JUNCTION
・Blu-ray （Blu-ray 3枚組）
価格：\9,800 (税込) 品番：WPXL-90356〜8
・DVD （DVD3枚組）
価格：\8,800 (税込) 品番：WPBL-90694〜6
パッケージ形態：
3トールケース / 三方背BOX仕様 / 64Pカラーブックレット
DISC 1
「Catch Up TOUR Final 2022-2024」
2024.11.9 TOKYO ARIAKE ARENA
1. 名もなき日々
2. 1988
3. Do you get it now ?
4. Oh!? lie! wrong!!
5. Cheddar Flavor
6. 曖昧
7. 1CHANCE
8. つづくもの
9. FLY & DIVE
10. BIG UP
11. Midnight Highway
12. りんどう
13. マザー
14. サシヨリ
15. 雨あがり
16. Damn away
17. This That Shit
18. オドルヨル
19. 眩光
20. 夏暁
21. 夏の面影
22. Rolling Days
23. Hey Lady
24. 舞台の上で
DISC 2
「Sorry Not Sorry TOUR」
2025.6.27 Pacifico Yokohama National Convention Hall
1. Sorry Not Sorry
2. Focus on me
3. 夏暁
4. Do Gang
5. ONCE AGAIN
6. ネガウコト
7. Oh!? lie! wrong!!
8. 眩光
9. マザー
10. 存在
11. りんどう
12. EASY PUNK
13. いいから
14. 月の傍で
15. BIG UP
16. DISCOVER
17. 爛々ラプソディ
18. Rolling Days
19. オドルヨル
20. ともに
21. ♡Dear me♡
BONUS DISC
「Boil Down 2024」
2024.12.15 TOKYO GARDEN THEATER
1. Shatter Fate
2. ララバイ
3. JOY
4. LIFE
5. 昨日の歌
6. Japanese Pride
7. 終わりのはじまり
8. エル
9. いつもの流れ
10. JUICE UP!!のテーマ
11. BIG UP
12. 眩光
【チェーン別購入者特典情報】・WANIMA FANCLUB 「MEMBERS」：「Sorry Not Sorry Tour Documentary」DVD
・ワーナーミュージック・ストア：クリアファイル（A4サイズ）
・タワーレコード：アクリルキーホルダー
・HMV：スマホサイズステッカー
・Amazon.co.jp：コットン巾着
・楽天ブックス：シューレース
・セブンネットショッピング：サコッシュ
・応援店：ポストカード
・ツアー会場：トートバッグ
※WANIMA FANCLUB 「MEMBERS」特典は会員様のみご予約いただけます。
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
■＜-BANBOOM NIGHT 2025-＞
11月25日(火) Zepp Haneda（TOKYO）
11月26日(水) Zepp Haneda（TOKYO）
12月04日(木) Zepp Sapporo
12月06日(土) 仙台PIT
12月09日(火) Zepp Nagoya
12月10日(水) Zepp Osaka Bayside
12月18日(木) Zepp Fukuoka
12月22日(月) 熊本城ホール メインホール
各種チケット情報は特設サイトで随時更新中。
https://wanima-live.com/bamboomnight2025/
