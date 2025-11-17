WANIMAがデビュー10周年を記念したライブ映像作品集『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』を来年1月28日にリリースすることを発表した。

今作は豪華3枚組仕様となっており、DISC1には2024年11月に開催した＜Catch Up TOUR Final 2022-2024＞有明アリーナ公演を収録。DISC2には今年6月の＜Sorry Not Sorry TOUR＞ツアーファイナル・パシフィコ横浜 国立大ホール公演、そしてBONUS DISCには、年末の忘年会イベント＜Boil Down 2024＞（※2025年からBAMBOOM NIGHTへ名称変更）より、東京ガーデンシアター公演の12曲を収録する。それぞれのツアーごとにテーマが際立つ3枚で、WANIMAのライブを様々な角度から味わえる映像作品BOXだ。また、ライブ写真をふんだんに掲載したブックレットも同梱される。

さらに、ファンクラブ「WANIMA MEMBERS」限定特典として＜Sorry Not Sorry TOUR＞の裏側に密着したドキュメンタリーDVDも付属。デビュー10周年イヤーの集大成を飾る映像作品集となった。

■『WANIMA 10th Anniversary Live Movies THE JUNCTION』
2026年1月28日（水）発売
予約：https://WANIMA.lnk.to/THE_JUNCTION

・Blu-ray （Blu-ray 3枚組）
価格：\9,800 (税込) 品番：WPXL-90356〜8

・DVD （DVD3枚組）
価格：\8,800 (税込) 品番：WPBL-90694〜6

パッケージ形態：
3トールケース / 三方背BOX仕様 / 64Pカラーブックレット

DISC 1
「Catch Up TOUR Final 2022-2024」
2024​.11​.9 TOKYO ARIAKE ARENA

1​. 名もなき日々
2​. 1988
3​. Do you get it now ?
4​. Oh!? lie! wrong!!
5​. Cheddar Flavor
6​. 曖昧
7​. 1CHANCE
8​. つづくもの
9​. FLY & DIVE
10​. BIG UP
11​. Midnight Highway
12​. りんどう
13​. マザー
14​. サシヨリ
15​. 雨あがり
16​. Damn away
17​. This That Shit
18​. オドルヨル
19​. 眩光
20​. 夏暁
21​. 夏の面影
22​. Rolling Days
23​. Hey Lady
24​. 舞台の上で

DISC 2
「Sorry Not Sorry TOUR」
2025​.6​.27 Pacifico Yokohama National Convention Hall

1​. Sorry Not Sorry
2​. Focus on me
3​. 夏暁
4​. Do Gang
5​. ONCE AGAIN
6​. ネガウコト
7​. Oh!? lie! wrong!!
8​. 眩光
9​. マザー
10​. 存在
11​. りんどう
12​. EASY PUNK
13​. いいから
14​. 月の傍で
15​. BIG UP
16​. DISCOVER
17​. 爛々ラプソディ
18​. Rolling Days
19​. オドルヨル
20​. ともに
21​. ♡Dear me♡

BONUS DISC
「Boil Down 2024」
2024​.12​.15　TOKYO GARDEN THEATER

1​. Shatter Fate
2​. ララバイ
3​. JOY
4​. LIFE
5​. 昨日の歌
6​. Japanese Pride
7​. 終わりのはじまり
8​. エル
9​. いつもの流れ
10​. JUICE UP!!のテーマ
11​. BIG UP
12​. 眩光

【チェーン別購入者特典情報】・WANIMA FANCLUB 「MEMBERS」：「Sorry Not Sorry Tour Documentary」DVD
・ワーナーミュージック・ストア：クリアファイル（A4サイズ）
・タワーレコード：アクリルキーホルダー
・HMV：スマホサイズステッカー
・Amazon.co.jp：コットン巾着
・楽天ブックス：シューレース
・セブンネットショッピング：サコッシュ
・応援店：ポストカード
・ツアー会場：トートバッグ

※WANIMA FANCLUB 「MEMBERS」特典は会員様のみご予約いただけます。
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

■＜-BANBOOM NIGHT 2025-＞
11月25日(火) Zepp Haneda（TOKYO）
11月26日(水) Zepp Haneda（TOKYO）
12月04日(木) Zepp Sapporo
12月06日(土) 仙台PIT
12月09日(火) Zepp Nagoya
12月10日(水) Zepp Osaka Bayside
12月18日(木) Zepp Fukuoka
12月22日(月) 熊本城ホール メインホール

各種チケット情報は特設サイトで随時更新中。
https://wanima-live.com/bamboomnight2025/

　

