KIRITOの全12公演にわたるツアー＜THE CLOCKWORK BIBLE＞が11月15日、横浜Bay Hallにて幕を開けた。

2025年のKIRITOは自身のワンマン公演のみならず、さまざまなイベント出演を重ねたほか、5月にはPIERROTとしてKアリーナ横浜公演、10月には国立代々木競技場第二体育館にてAngeloの再始動公演を開催するなど、三つの世界線が交差する1年を過ごしてきた。

そんな流れを経て迎えたツアーは、KIRITOソロのバンド形態によるワンマンとしては6月の前ツアーファイナル以来、約5ヵ月ぶり。これまでもステージを共にしてきたJOHN (G)、Yu-taro (G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu (B / SLAPSLY)に、今回が初参加となるNatsu (Dr / NOCTURNAL BLOODLUST)が加わり、新体制で臨むことに。

KIRITOがこの時期にツアーを行うこと自体は毎年恒例であるものの、例年とは大きく異なるのが新作リリースに伴うものではない点だ。これは先述のイレギュラーな動きもあった中で、あえて創作ペースを組み替えた結果であり、現在、KIRITOは新たな作品を鋭意制作中だという。つまり、KIRITOとして新章へ進むにあたり、このツアーは極めて重要な起点となるのではなかろうか。

当夜、オールブラックの衣装で登場したKIRITOは、過去三作『NEOSPIRAL』『ALPHA』『CROSS』の楽曲を中心に、歴代ソロ作品から満遍なくセレクトした全24曲を披露。「初日からぶっ壊れようぜ！」と投げかけながら、ラウドロックを基盤とした攻撃力の高いナンバーを次々と叩きつけていった。

初日であることを考慮して詳細な内容は控えるが、ハードな楽曲が大半を占める一方で、胸を打つバラードやキャッチーで温かなナンバーも実に印象的なシーンを生み出した。とりわけ本編中盤では、楽曲を通してKIRITOの生き様やファンへの深い愛情が示され、揺るぎない意志を胸に歩んできた軌跡があったからこそ、今の“理想郷”が存在し、この先も物語は続いていくのだということを、改めて実感させてくれた。

「初日から、このツアーは最高のものになるなと確信しました」とKIRITOが語った今ツアーは、翌11月16日の同会場での第二夜を経て、各地を巡り、年明け1月10日および11日のSpotify O-EASTにてファイナルを迎える。タイトルに掲げられた＜THE CLOCKWORK BIBLE＞の真意を含め、KIRITOの未来へと繋がるツアーになるはずだ。

■＜KIRITO Tour 2025-2026「THE CLOCKWORK BIBLE」＞

▼2025年

11月15日(土) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

11月16日(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

11月23日(日/祝) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open17:00 / start17:30

11月24日(月/休) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open16:30 / start17:00

12月04日(木) 宮城・仙台Rensa

open18:00 / start18:30

12月06日(土) 北海道・札幌PENNYLANE24

open17:00 / start17:30

12月11日(木) 福岡・福岡DRUM Be-1

open18:30 / start19:00

12月20日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open16:45 / start17:30

12月21日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

12月25日(木) 東京・Spotify O-EAST(FC限定)

open18:15 / start19:00

▼2026年

01月10日(土) 東京・Spotify O-EAST

open17:15 / start18:00

01月11日(日) 東京・Spotify O-EAST

open16:15 / start17:00

▼サポートメンバー

JOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Natsu(Dr / NOCTURNAL BLOODLUST)

▼チケット

一般料金：9,300円(ドリンク代別・税込)

ファンクラブ先行料金：8,800円(ドリンク代別・税込)

スタンディング／指定席

イープラス https://eplus.jp/kirito25-26/

ローソンチケット https://l-tike.com/kirito/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/kirito/

関連リンク

◆KIRITO オフィシャルサイト

◆KIRITO オフィシャルTwitter

◆KIRITO オフィシャルInstagram

◆KIRITO オフィシャルYouTubeチャンネル

◆KIRITO オフィシャルFC『cells』

◆KIRITO オフィシャルニコニコチャンネル「KIRITO CHANNEL」