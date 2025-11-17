【GUのベージュ】が秋冬におすすめ！ 大人の即戦力♡「高見えスカート」

上品に見せたいけれど、地味になるのは避けたい……という大人の秋冬コーデには、ベージュがおすすめ。ベーシックカラーとも合わせやすく、シンプルなデザインを選べば着まわしも利きそうです。今回編集部が注目したのは【GU（ジーユー）】のキレイめスカート。プリーツディテールやフレアシルエットを採用したオンにもオフにも使えるデザインで、大人コーデの即戦力になってくれる予感です。

プレッピーな雰囲気が漂うプリーツスカート

【GU】「ラッププリーツミディスカート」\2,990（税込）

トレンドのプレッピーな着こなしも楽しめそうなプリーツスカート。一癖あるラップデザインも高見えです。着まわしやすいベージュで、プライベートにもお仕事シーンにも活躍。アーガイル柄のカーディガンを合わせれば、秋冬ムード満点なキレイめスタイルに。

洗練見えが狙えるシンプルなフレアスカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,990（税込・セール価格）

ふわりとエレガントに揺れるフレアシルエットと淡いベージュが、大人っぽさの中にも華やかさを感じさせる、シンプルデザインのスカート。高見えする一枚ながら、ウエストはゴム仕様で楽に穿けそうです。上品なボーダートップスと合わせれば、オフィスにも馴染む大人コーデに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M