お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が16日、テレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（日曜後10・00）に出演。ゲームの長時間プレイの末、声の不調を訴えた。

この日は「24時間マイクラ生配信」と題し、10月5日に同番組公式YouTubeで配信された世界的人気ゲーム「マインクラフト」をグランドフィナーレSPとして出演者らがプレイする様子を放送。24時間配信のラスト6時間は、お笑いタレント・有吉弘行やお笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志も出演した。

配信でメインパーソナリティを務めた井口は、生配信中に寝起きドッキリを仕掛けられたり“有吉ぃぃeeeee！ランド”を大改造したりした。

井口は「元気じゃないですよ声が、声が出なくなっちゃって…なんかここに来たら全く声が出なくなっちゃったんだよな」と不調を訴えた。さらに、有吉に「なんかお前元気ないな」「でも若いからな！」と声をかけられた自身は満身創痍の様子で「いや元気出して…声出してるんすよ！疲れてるんですよ20時間以上(ゲームを)やってるんですよ！」「42歳ですよもう」と答えた。