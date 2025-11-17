ロッテからドラフト５位で指名された冨士隼斗投手（２３）＝日本通運＝が１７日、東京都千代田区の日本通運本社で仮契約した。契約金４０００万円、年俸１０００万円（金額は推定）、背番号は４６に決まった。

「１年目の目標としては新人王を狙っていきたいなと思っています。そしてチームに貢献できるように、長い選手期間を過ごせるように頑張りたいと思います」と抱負を話した。

冨士は大宮東高、平成国際大を経て日本通運入り。大学時代もドラフト候補に上がっていたが指名漏れを経験。社会人で２年間鍛えあげた。榎アマスカウトディレクターは「ストレートが武器で将来的には先発で頑張ってもらいたい。ストレートを中心にバッターを打ち取っていただきたい」と期待を込めた。

弟・大和（１９）は昨年のドラフト育成１位で西武入り。「１軍の舞台で戦えたらということは２人で話しています」と兄弟での投げ合いを熱望。また、対戦したい打者ソフトバンク・広瀬輶の名を挙げた。「大学の代表候補合宿で対戦してホームランを打たれている。やり返したいなと思います」とリベンジを誓った。

会見場のテーブルの上にはロッテ製品が並んだ。「パイの実が好きなので、うれしいです」とお気に入りのお菓子を前に笑顔だった。