　「ホロライブ」所属のVTuber・夏色まつりさんが、17日までにエックスを更新。大好きなホロメンがコラボしている飲食店に足を運んだことを報告し、反響が集まっている。

　まつりさんはエックスで「スシロー生き急ぎすぎてみこちいなかったよ　またくるねー」と投稿。0期生・さくらみこさんとのコラボが発表された人気回転寿司チェーン「スシロー」を訪れたものの、コラボ開始日が11月19日からであることを知らず、楽しみのあまり“フライング”してしまったようだ。

　まつりさんはファンの間では“35P（みこさんのファンネーム）”として知られており、過去には約12万円するみこさんとシャープのコラボ加湿空気清浄機も購入している。

　このまつりさんの投稿にはみこさん本人も「まちゅ？？？」と反応しており、一連のやり取りを見たファンからは「みこち好き過ぎて気持ちが前のめりになってるのね…w」「てぇてぇたすかる」「あんた最高だぜ」「好きすぎて早まっちゃったのかわいい」といった声が寄せられていた。

