櫻坂46・松田里奈、初写真集への心境を告白「本当に私でいいんですか？」
櫻坂46のキャプテン・松田里奈の1st写真集が2026年1月20日に発売されることが決定した。17日、写真集の発表を受け、松田は自身のブログで出版決定時の率直な思いを明かした。
【写真】櫻坂46・松田里奈1st写真集先行カットをチェック
ブログでは冒頭、「なんとなんと、、！！ 私、松田里奈、幻冬舎さんから1st写真集を発売させていただくことになりましたーー！！」と報告。「自分でもびっくりです みなさんも まさか ですよね、本人が1番 まさか と思っています」と驚きをつづった。
さらに、「自分が写真集なんて出せたら、とんでもなく嬉しいし、自分に自信が持てるよな〜 でも自分には縁のない話だろうな 憧れだったけど、無理だろうなって諦めていました」と心境を吐露。しかし、幻冬舎から声が掛かった。「すっごく嬉しくて、もちろんやりたいです！とすぐに返事はしたものの だんだん不安になってきて、本当に私でいいんですか？本当に大丈夫ですか？とたくさん不安を口にしてしまいました」と振り返った。
そんな中、スタッフからの励ましが支えになったといい、「チームの皆さんがたくさん嬉しい言葉をかけてくださり、背中を押してくださいました！」「このチームの皆さんのために頑張りたい！一緒に作品を作りたい！そう思い、決心することができました」と感謝を述べた。
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影。「居心地が良く、人の温かさと優しさ、豊かな自然、全部忘れられないくらい素敵な場所です！」と撮影地の魅力も紹介し、「発売まで楽しみにお待ちいただけると嬉しいです！！」と呼びかけていた。
