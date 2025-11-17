高市総理の台湾有事に関する答弁をめぐり、中国では14日に外務省が日本への渡航自粛を呼びかけたのに続き、16日には文化観光省も日本への旅行を控えるよう注意喚起を行いました。東海地方の観光に影響はあるのでしょうか。

【写真を見る】｢朝からちょっと減っているかな…｣｢影響は少なからずある｣ 中国外務省の日本への渡航自粛呼びかけで影響は？ インバウンドでにぎわう岐阜・高山市の様子

本格的な雪の季節を前に「雪吊り」作業が始まった岐阜県高山市。「雪吊り」は、雪の重みで松の枝が折れないよう、枝を縄で吊って固定するもので、毎年この時期に行われています。

「日曜日ぐらいまではほぼ影響はなかったが…」

飛騨高山の雪吊り作業は、冬の風物詩として古くから親しまれていて、きょうも観光客らがこの珍しい風景にカメラを向ける姿が見られましたが…



（煎餅堂 橋本正明さん）

「日曜日ぐらいまでは、ほぼ影響はなかった。きょう月曜日で、朝からちょっと（中国人観光客が）減っているかなという感覚はあります」

一方、まだ大きな変化は感じていないという店も。



（谷松 谷元揮さん）

「（中国側の対応が）発表されてから時間が経っていないので、既に渡航しているお客さんがたくさんいる。そこまで減ったというのは感じていない。中国系のお客さんが占める割合も多いので、減ってくるとなると影響は少なからずあるかなと」

高山を訪れていた日本人観光客からは…



（観光客）

「落ち着けるなとは思うけれども、お店は大変でしょうね。（店は）観光客が多い方がいいでしょうね。外貨を落としてくれるから」

航空会社によると、日本行きの団体旅行がすでに複数キャンセルになっているということで、インバウンドに沸く人気の観光地 高山にも今後、影響は拡大するかもしれません。