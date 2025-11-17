村重杏奈「今日も優勝なまつ毛」仕事でも愛用する信頼マスカラを紹介！

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにお仕事中の様子を公開する動画を投稿！中にはメイクシーンもあり、愛用コスメを紹介してくれました。

■マスカラ

動画内に登場したのはこちら！

MAYBELLINE/スカイハイ 税込1,694円（編集部調べ）

カール力やロング効果に定評のあるマスカラ！

動画内では、お仕事の前にメイクをする様子が公開され、その中でこちらを使用する場面が！テロップでは「今日も安定なスカイハイでまつ毛を作っていくよ」と紹介され、村重さん自らが丁寧に塗布。

塗り終わりには「今日も優勝なまつ毛完成！！」と満足そうなテロップが表示され、ぱっちりロングが叶っているまつげが映されていました！

■動画もチェック

動画内では村重さんのお仕事の様子が垣間見れます！ぜひチェックしてみてくださいね。